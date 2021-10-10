Стало известно, когда ждать «бабье лето» и первый снег в Украине

Октябрь даст украинцам насладиться солнцем и теплой погодой.





Вторая декада октября принесет в Украину второе «бабье лето». 14 октября в праздник Покрова Богородицы будет солнечно, а температура воздуха может подняться выше +20 градусов по Цельсию.

Но всего через неделю изменится на противоположнную: температура опустится до +6-8 градусов по Цельсию днем. Также ожидаются холодные дожди. А уже с 20 октября ночная температура может приблизиться к -10 градусам по Цельсию.

С 25 октября ожидаются морозы, ночная температура опустится до -7 градусов по Цельсию. В последние дни месяца температура немного поднимется – до +10 градусов по Цельсию. Но это ненадолго.

Сразу после перевода часов на час назад в Украину придут холодные затяжные дожди, которые сменит мокрый снег. Но уже после 10 ноября небо очистится от облачности, даже выйдет солнце. Но температура будет держаться в пределах нуля градусов.

Ближе к середине ноября выпадет первый снег, но продержится он недолго. Всего несколько дней и от него не останется и следа. Следующий снег ожидается в последнюю неделю ноября.

По словам синоптика Наталии Диденко, в Украине 11-12 октября погода будет сухой и относительно теплой. Столбики термометров покажут от 9 до 15 градусов тепла. Ночью температура опустится до нуля. Возможны заморозки на земле. Также ожидается восточный и северо-восточный ветер, его скорость не будет превышать 10 м/с.

Поспешите насладиться последними теплыми днями, ведь не за горами настоящие зимние холода. Успейте поймать последние лучики солнца перед длинной зимой. Осталось совсем немного солнечных и по-настоящему теплых дней.