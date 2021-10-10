У Раків важливі справи а Водолії можуть поплакати: гороскоп на 10 жвотня

З цієї неділі починають яскраво проявлятися «половинчасті дні». Це означає, що спочатку на нас будуть діяти енергії провокаційних 4-х місячних діб, а після Полудня цей день почне керуватися містичним 5-м днем ​​Місяця, що має назву «Єдиноріг». Розвиток подій буде метушливим і трохи безглуздим, але всі ті, хто буде цілеспрямований і наполегливий, добре впораються з цією легкою плутаниною.





Гороскоп на 10 жовтня для Овнів

Вас чекає день, повний любові у всіх її проявах, утримайте цей настрій до кінця наступного тижня.

Гороскоп на 10 жовтня для Тельців

Прекрасний день для втілення в життя давно виношуваних задумів – будьте сміливіше.

Гороскоп на 10 жовтня для Близнюків

Настав час дати волю своїм справжнім емоціям. Подаруйте їх тим, кого любите.

Гороскоп на 10 жовтня для Раків

Не дивлячись на вихідний день, сьогодні можна займатися покупками, продажами, підписувати важливі документи і плідно спілкуватися!

Гороскоп на 10 жовтня для Левів

Вас чекає цілком приємний і багатообіцяючий день. Період Зростаючою Місяця в розпалі, і це прекрасний час для придбань.

Гороскоп на 10 жовтня для Дів

Сьогодні з самого ранку, Вам захочеться отримати підтвердження своєї правоти – і Ви його обов’язково отримаєте.

Гороскоп на 10 жовтня для Терезів

Вам цієї неділі не потрібно боятися називати речі «своїми іменами».

Гороскоп на 10 жовтня для Скорпіонів

У цей день удача посміхається таким, як Ви: тим, хто стоїть за справедливість, сміливо дивиться правді в очі, і не боїться бути самим собою.

Гороскоп на 10 жовтня для Стрільців

Врахуйте, в цей період не час чекати і сумніватися. Все, що можна зробити зараз, робіть зараз.

Гороскоп на 10 жовтня для Козерогів

У цей недільний день день можливі будь-які чудеса, подумайте про те, чого Ви дійсно бажаєте.

Гороскоп на 10 жовтня для Водоліїв

Якщо Ваші очі будуть «на мокрому місці», не потрібно себе стримувати, тому що, сьогодні сльози – на щастя, очищенню і звільнення.

Гороскоп на 10 жовтня для Риб

Поки дозволяють обставини, рушайте з друзями в кафе, кіно, театр або в караоке і проведіть там весело час.