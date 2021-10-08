Банківська таємниця змінилася: запрацювали нові правила доступу до рахунків українців

Національний банк України днями затвердив зміни до правил збереження банківської таємниці. Відповідний законопроєкт було опубліковано на офіційному сайті Нацбанку 5 жовтня, а вже 6 жовтня нові приписи набули чинності.





Згідно зі зміненими правилами, фінансова установа може відкрити інформацію, що являє собою банківську таємницю, за письмовою згодою власника чи його письмовим запитом. Причому таке звернення до банку цілком може бути здійснене в електронному вигляді.

Що стосується доступу до рахунків умовного зберігання, або ескроу-рахунків, він теж може здійснюватися за письмовим запитом бенефіціара. Таким чином можна дізнатися дані про стан рахунку та перелік транзакцій, що здійснювалися за ним.

Ті ж самі категорії даних банк може розкрити й для обтяжувача, чи кредитора, також за письмовим проханням. Однак розкрити банківську таємницю обтяжувачу банк може лише у випадку, якщо це прописано у договорі, укладеному із бенефіціаром.

Складові банківської таємниці, які при певних умовах дозволяється розкривати, є наступними:

наявність рахунків, їх номери;

сума коштів на рахунку;

транзакції зі зняття коштів або їх розміщення на рахунку;

призначення здійсненого платежу;

ідентифікатор контрагента та номер його рахунку;

код фінансової установи контрагента.

Усі листи та запити до банку, що пов’язані із розкриттям банківської таємниці, відтепер можна буде здійснювати як у письмовому, так і в електронному форматі.

Ще одним приводом до розкриття банківської таємниці може стати судове рішення. У такому випадку фінансова установа зобов’язана надати служителям феміди усі необхідні дані.

Банківським установам дозволяється відмовляти у розкритті банківської таємниці. Це можливо у випадку, коли запит не відповідає вимогам закону за своїм змістом. Загалом для аналізу запиту та прийняття рішення про розкриття таємниці банку надається 10 днів.