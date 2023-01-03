В Украине из обращения навсегда исчезнет часть купюр: в НБУ рассказали, чем их заменят

В Украине с 1 января 2023 года начали выводить из обращения устаревшие купюры. В частности, из банков, магазинов и даже карманов украинцев начали постепенно исчезать бумажные деньги 2003-2007 годов выпуска номиналом 5, 10, 20 и 100 грн. В Национальном банке Украины рассказали, что в скором времени купюры указанных номиналов будут полностью заменены на новые денежные знаки. Как пройдет этот процесс и как будут выглядеть новые денежные знаки?

Выведенную из оборота старую наличность заменят купюрами и монетами нового поколения. Прежде всего, в Украине больше не будут «ходить» бумажные деньги номиналом 5 и 10 грн. Эти купюры полностью заменят монетами образца 2018 года. А вот купюры номиналом 20 и 100 грн уступят место аналогам нового поколения, которые будут отличаться от своих предшественников лишь несколькими деталями.

В НБУ отметили, что решение о выводе из обращения устаревших денежных знаков имеет целью повысить качество наличных денег. Ведь купюры дизайна 2003-2007 годов уже давно находятся в обращении. Часть из них износилась, из-за чего в Украине значительно ухудшилось качество наличных расчетов. К тому же из-за одновременного обращения купюр нового и старого образца нередко возникает путаница. Так что когда денежные знаки 2003-2007 годов «уйдут со сцены», людям станет гораздо удобнее пользоваться наличными.

Изымать устаревшие купюры из обращения в Нацбанке собираются по следующей схеме:

банки прекратят выдачу наличных денег старого образца по всем типам операций;

НБУ перестанет поставлять в кассы отечественных банков денежные знаки предыдущего поколения;

устаревшая наличность, попадая в украинские банки от населения, больше не будет возвращаться в обращение.

При этом украинцев предупредили, что старые купюры номиналами 5, 10, 20 и 100 грн, несмотря на появление новых денежных знаков, остаются действительными. Ими и дальше можно рассчитываться за товары и услуги без каких-либо проблем.