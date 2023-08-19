У Верховній Раді назвали суму, яку Україна може заробити на легалізації порно

Верховна Рада має намір обговорити законопроект про декриміналізацію порнографії, зосередившись на еротичному контенті, який вважається нешкідливим. Хоча повна легалізація не стоїть на порядку денному, потенційні податкові надходження від такого контенту можуть бути значними, зазначає народний депутат Ярослав Железняк, прихильник законопроекту.

Ключові моменти:

Ярослав Железняк заявив: “Якби вебкам-контент, який є організованим сектором, був повністю легалізований за моделлю ФОП, він міг би генерувати понад 1 млрд грн на рік за нинішньої ставки. Однак повна легалізація не є нашою метою, тому це лише теоретична оцінка”.

Він вважає, що проста декриміналізація могла б приносити близько 100 млн грн щорічно протягом наступних кількох років. Хоча податкові надходження є корисним побічним ефектом, Железняк підкреслює, що першочерговою метою є захист прав людини.

Депутат підсумував: “Багато хто в Україні, виробляючи контент для таких платформ, як OnlyFans або PornHub, технічно повинен платити податки вже зараз. Проте вони не наважуються реєструватися, побоюючись кримінальних наслідків”. Железняк стверджує, що запропонований законопроект дозволить представникам індустрії для дорослих працювати більш відкрито, сплачуючи податки і не боячись ув’язнення за розповсюдження контенту для дорослих.