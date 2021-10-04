В Украине уменьшили стоимость электроэнергии, но не всем: кому не повезло

Независимо от объемов потребления, некоторым категориям потребителей придется заплатить 1,68 грн. за кВт-ч.





С 1 октября тариф на электроэнергию уменьшился. Правда коснется нововведение только тех, кто расходует в месяц менее 250 кВт-ч. Но это еще не все, льготный тариф не распространяется на жителей общежитий и коллективных бытовых потребителей. Им по-прежнему придется платить по 1,68 грн. за каждый кВт-ч. Об этом сообщает компания Yasno («Киевские энергетические услуги»).

Кроме того, тарифные коэффициенты для многозонных измерительных приборов остались неизменными. Другими словами, за электроэнергию, использованную с 11 вечера до семи утра, владельцы двухзонных счетчиков будут платить на 50% меньше основного тарифа, то есть 84 коп. за каждый кВт-ч.

По словам директора Yasno Виктора Мельникова такое нововведение будет способствовать формированию здоровой привычки, то есть экономии электроэнергии. Это поможет многим домохозяйствам сэкономить деньги.

Напомним, что с 1 октября в силу вступил сниженный тариф для тех, кто потребляет до 250 кВт-ч в месяц. Для остальных стоимость кВт-ч не изменится, и по-прежнему составляет 1,68 грн. за кВт-ч. К слову, до 80% потребителей расходует до 250 кВт-ч.