Отныне в украинцев может исчезнуть второй законный выходной день

Во время правления нового президента изменения претерпели почти все сферы жизни граждан Украины. Некоторые из них вызвали возмущение у сообщества, другие откровенно порадовали. А новый законопроект об изменениях в выходных вызвал конфликт интересов.





В первом чтении приняли законопроект о трудовых отношениях, а именно “о правилах трудоустройства и увольнения”. К чему теперь готовиться украинцам, и как будет проходить процедура устройства на работу?

В новом проекте депутаты предложили отойти от устаревших канонов и стараться максимально защитить права работников. А критики “Буквы Закона” уверяют, что власти пытаются “по-новому” ограничить в правах людей.

Так, например, было предложено разрешить работать в выходные. При необходимости их можно отменить, а не переносить. Поправки касаются и второго выходного дня. В дальнейшем это уменьшит волокиту с бумагами, заявлениями и другими бюрократическими моментами.

Сейчас на законодательной основе “воскресенье” признан официальным выходным по всей стране. Второй выходной день может быть определен работодателем и/или профсоюзом, законом (не считая различные обстоятельства).

В новом проекте предложено, чтобы второй день отдыха определяли и указывали в рабочем договоре без третьей стороны. Даже необязательно обращаться в профсоюз.

Если подобные вопросы могут решить между собой работодатель и работник, государство не должно контролировать эти процессы. Юристы уверены, что такая реальность вполне приемлема. Новые изменения помогут оптимизировать рабочие графики.

Критики же уверяют, проект всколыхнет рынок труда и отберет второй законный выходной. Дерегуляция трудовых отношений это лишь “подмена понятий”, ведь простые рабочие в 90% случаев не могут дать отпор начальству. Руководство в любой момент может просто освободить рабочих без лишних объяснений. Вместо того чтобы гарантированно отстаивать права простых людей, закон открещивается от них.