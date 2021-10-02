Ощадбанк отказывается принимать «Дию» для установления личности

Приложение «Дія» запущено уже достаточно давно, и в теории, согласно законам нашей страны, документы, предъявленные в нем, являются абсолютно идентичными обычному паспорту. Тем не менее, у украинцев все-таки возникают проблемы с данным приложением.





Проблемы с учетом электронных документов

По словам пользователя услуг «Ощадбанка», у него возникла необходимость срочно снять деньги с карточки. Он находился в самом центре города, и поэтому ближайшее отделение банка, которое он нашел, оказалось центральным. С удивлением он обнаружил, что банкомата в отделении нет.

Украинец, впрочем, не растерялся, а пошел к окну выдачи денег, чтобы снять деньги через кассу. У него не было с собой документов, но был смартфон с приложением «Дія». Зная, что электронные документы в нашей стране давно приравнены к бумажным, он предъявил приложение. В кассе ему отказали, сообщив, что у банка свои нормы, которые не имеют никакого отношения к законам Украины. При этом у него не приняли удостоверение водителя, которое также считается документом, подтверждающим личность.

На вопрос, почему в отделении нет банкомата, украинцу сказали, что его уже нет несколько лет, и это в любом случае не их проблема. Человеку пришлось идти около километра пешком до ближайшего банкомата. За это время он позвонил на горячую линию «Ощадбанка» и попросил зафиксировать жалобу. Спустя несколько дней он получил ответ, но в нем были указаны только адреса ближайших банкоматов.

Скриншот сообщения украинца мы, как обычно, приводим в статье. Здесь также виден и ответ представителей банка, которые извинились за доставленные неудобства, а также сообщили, что на данный момент работают над введением в действие программных комплексов, которые позволят им полноценно использовать приложение «Дія».