Польшу могут закрыть для украинских работников-нелегалов

Авторитетные страны Евросоюза, в частности Франция, Италия и Германия, выступили за ограничение безвиза для граждан восточноевропейских государств и Балканского региона. Свою позицию они аргументируют существенным ростом количества нарушений законодательства стран ЕС. Речь идет о незаконном проживании и необоснованных просьбах о предоставлении убежища гражданам таких стран, как Украина, Грузия и Молдова.





Документ, который ставит под сомнение продолжение безвизового режима для некоторых стран, был обнародован 27 сентября. Его опубликовали во время командировки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по западнобалканским государствам. Больше всего рискуют потерять право на безвизовый въезд в страны Европы украинцы, молдаване и грузины.

Согласно содержанию документа, Власти Франции, Германии и Италии все чаще сталкиваются со случаями вызывающего злоупотребления преимуществами безвиза. В частности, в нем говорится о массовых посягательствах на получение права проживания, осуществляемых преимущественно гражданами Сербии, Албании, Украины и Молдовы.

Например, в Грузии количество беженцев, которые попросили об убежище, только за последний квартал выросло в 1,5 раза, если сравнивать с тем же периодом 2019 года.

К тому же отказ стран принимать обратно своих граждан, нелегально проживающих в других государствах, может привести к массовому возврату виз. Такая проблема сейчас является наиболее актуальной для Молдовы. Ведь в государстве только с лета 2019 года до лета 2021 года количество отказов в возвращении своих граждан выросло более чем в четыре раза.

Напомним, что безвиз для украинцев действует уже более 4 лет. Упрощенные условия въезда в страны Евросоюза были утверждены 17 мая 2017 года в Страсбурге во время рабочей поездки тогдашнего президента Петра Порошенко. За это время наши соотечественники уже привыкли к беспроблемным путешествиям за границу. Но в то же время увеличилось и количество заробитчан, выезжающих на работу в соседние страны только с загранпаспортом, без рабочей визы.