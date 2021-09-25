Штраф 170 тис. гривень і 3 роки в’язниці – як скоро посилять покарання за підроблені сертифікати про вакцинацію

Буквально на днях, а саме 22 вересня кабінетом міністрів України було підтримано проєкт, який передбачає великі нові розміри штрафів за використання підроблених документів. Цей законопроєкт стосується і фальшивих довідок про вакцинацію від коронавірусу.





За порушення закону порушник має заплатити до 170 тисяч гривень. Також покарання передбачає позбавлення волі на термін до 2 років.

При підробці документів про вакцинацію, покарання понесуть обидві сторони: і лікар і «той, кому роблять щеплення». Так, медпрацівників пропонують штрафувати на 68 тисяч гривень за свідоме внесення неправдивих даних у сертифікат. Є й альтернативне покарання – позбавлення волі на 1-3 роки.

За підробку сертифікатів про вакцинацію штраф становить 170 тисяч гривень та відбування покарання в місцях позбавлення волі на 1-3 роки.

Через безвідповідальні дії деяких медичних працівників й пересічних українців зокрема, створюється національна загроза. Тому не можна бути поблажливими. Покарання отримає кожен порушник. У глави уряду великі надії на те, що Верховна Рада України одноголосно підтримає законопроєкт.

Останнім часом почастішали випадки розкриття підпільних схем виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію від Covid-19. Тому нові правки повинні набрати чинності якомога швидше.