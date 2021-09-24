Переводят без ведома: у кого цена на газ может подняться сразу на 4 гривны

Украинцев массово переводят на более высокие газовые тарифы. Об изменении цены «голубого топлива» с 8 до 12 грн за куб потребители узнают уже из долговых платежек. Почему так происходит и как гражданам предупредить беду?





Автоматический переход потребителя на более высокую цену за газ обычно является результатом ликвидации его газовой компании. В случае, когда поставщик больше не может выполнять свои обязанности, его клиентов должен «подхватить» поставщик последней надежды (ППН). Такой резервной газовой компанией в настоящее время является ГК «Нафтогаз Украины».

Правила обслуживания потребителей в ППН:

тариф на газ превышает цены большинства поставщиков на 50% (12 грн за куб. м);

срок предоставления услуг газоснабжения составляет 60 дней, после этого газ могут отключить;

чтобы выбрать себе нового поставщика, нужно погасить долг перед текущим.

Однако самой большой проблемой при переходе на ППН является то, что потребителей зачастую даже не информируют об изменении газопоставщика. По правилам такуюинформацию своим клиентам должны предоставлять их предыдущие поставщики. Но этого почему-то не происходит. Большинство газовых компаний даже не размещает соответствующего объявления на своем сайте. Не говоря уж о звонках, или хотя бы СМС клиентам.

Получается, что гражданин спокойно платит по тарифу 8 грн за куб, и тут внезапно получает сообщение о долге. Или и того хуже, ему просто отключают газ.

Чтобы обезопасить себя от таких неожиданностей эксперты в области ЖКХ советуют потребителям следить за регулярностью платежек. Также можно время от времени проверять на официальных ресурсах заключил ли ваш поставщик договор на закупку газа с «Нафтогазом». Тогда переход на поставщика последней надежды не станет неожиданностью, вы сможете вовремя выбрать себе другую газовую компанию и заключить с ней соглашение.