Астрологи назвали знаки зодіаку, які завжди воюють між собою

Чи траплялися вам люди, які одразу ж справляли негативне враження? Або ж вам просто було складно знайти хоч одну спільну тему? Скоріш за все це й був ваш зодіакальний суперник.





Астрологи стверджують, що такі «зіркові» антиподи є у кожного знаку зодіаку. Бажаєте дізнатися, від кого вам варто триматися подалі?

Овен

Енергійні представники знаку зазвичай конфліктують зі спокійними та апатичними людьми. Найтяжче для них будувати стосунки із Близнюками.

Телець

Серйозні й цілеспрямовані Тельці найбільше люблять спілкуватися із людьми, абсолютно протилежними за характером. Проте терпіти не можуть меркантильних Козерогів, які насправді дуже схожі на них самих.

Близнюки

Близнюки надзвичайно вимогливі до себе. Їх дуже легко розхвилювати. Саме тому представники знаку уникають Риб, які викликають у них найсильніші емоції.

Рак

Спокійні та відсторонені Раки здебільшого тримаються подалі від Скорпіонів, які збивають їх з пантелику своєю емоційністю.

Лев

Цілеспрямовані та відчайдушні Леви не терплять у своєму полі конкурентів. Тож саме Діви, які розділяють із ними більшість життєвих цінностей, стають для Левів персонами нон-грату.

Діва

Уродженці знаку обожнюють порядок та гармонію в усьому. Тому витримати Водолія, який створює навколо себе справжній хаос, вони просто не в силах.

Терези

Спокійні та вмиротворені Терези не люблять коли хтось порушує їх душевну гармонію. Найскладніше для них – налагодити стосунки з Овном. Адже цей вогняний лідер прагне керувати усіма навколо та нав’язувати свою думку.

Скорпіон

Емоційні, та в той самий час жорстокі Скорпіони не терплять мрійників. Найбільше їх відштовхують Водолії, які живуть у власному світі й не помічають нікого навкруги.

Стрілець

Стрільці на диво не мають знаку-антипода. Хоча завдяки своїм високим моральним принципам не можуть стерпіти поряд підлих людей.

Козеріг

Козероги живуть для того, щоб досягти успіху. Тож пасивні Раки просто вибивають їх з колії.

Водолій

Водолії обожнюють навчатися та змінюватися. Їм зовсім не по дорозі із Тільцями, які навпаки – не міняють своїх принципів та захоплень протягом усього життя.

Риби

Творча, спокійна натура Риб не може сприймати надміру активних, балакучих людей. Людина-феєрверк Стрілець – ось хто для них справжній зодіакальний суперник.