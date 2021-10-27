Гороскоп здоров’я на тиждень до неділі, 31 жовтня

Є можливість підтримати підшлункову залозу, нирки та венозну систему. Достатньо обмежити себе в жирній та солодкій їжі. Цим ще й вагу можна проконтролювати. Обов’язково тепло одягатись, особливо берегти спину, поперек та ноги.





Овен

У четвер можуть з’явитися болі в шлунку або розлад травлення, не характерні для вас. А в неділю нарешті з’явиться почуття, що ви у своїй тарілці, хоч сил ще небагато.

Телець

Зберігається набряклість у сфері горла. Є можливість швидко набрати вагу, особливо на животі. Ви зможете взяти цей процес під контроль та отримати хороші результати.

Близнюки

Гарне самопочуття до вихідних, а потім може з’явитися почуття холоду в кистях та ступнях. Вживіть заходів для прогрівання – це стара застуда, яка може прогресувати.

Рак

До четверга буде бажання заїсти емоційну напругу. Пам’ятаємо, що вага набирається швидко. Цього тижня справді буде багато неузгодженостей та дрібних негараздів. Тримайтеся!

Лев

Почуття втоми чи легкої застуди протримається до вихідних, а потім переросте у дратівливість. Намагайтеся відпочивати в міру можливості і краще на самоті.

Діва

Хороший період для догляду за собою, тому що приносить швидкі результати. На вихідні заплануйте ванну або краще сауну, щоб добре прогрітися. Так ви покращите обмін речовин і позбавитеся старих застуд.

Терези

До вихідних самопочуття буде добрим. Потім може відчуватися біль або холод у спині, тому скоротіть фізичні навантаження і тепло одягайтеся, тому що можна застудитися і серйозно захворіти.

Скорпіон

На цьому тижні вам необхідно всіма способами уникати холоду. У вихідні можлива дратівливість. Намагайтеся не накручувати себе та інших, тоді все швидко вщухне.

Стрілець

Гарне самопочуття протягом тижня. У п’ятницю не заводьтеся, тому що дрібні непорозуміння можуть накопичуватися і розростатися. Не варто надавати їм значення.

Козеріг

Нерозв’язана ситуація може спричинити тяжкість на душі. У вихідні ваші настрій та самопочуття значно покращаться. Якщо можна, то проведіть ці дні активно, рух піде вам на користь.

Водолій

Ваше головне завдання – не перевтомлюватися (або більше відпочивати) і берегти себе від холоду, особливо ноги. З неділі розпочнеться з’ясування робочих питань. Не витрачайте сили на суперечки, все з’ясується.

Риби

Цього тижня на вас нападуть сонливість та апатія. Намагайтеся робити фізичні вправи для підтримки сил та настрою. Загалом самопочуття хороше.