Кому сьогодні краще мовчати, а на кого очікують проблеми: гороскоп на п’ятницю, 12 листопада

Почалася друга фаза місячного циклу, це означає, що сили продовжать прибувати. Але сьогодні їх активно витрачати не варто – це час перетворення та очищення. З ранку на нас впливають енергії консервативної 8-х місячної доби, а ближче до вечора настане 9-й місячний день — один із п’яти найскладніших у всьому місячному циклі.





Гороскоп на 12 листопада для Овнів

Спокійно займайтеся звичайними справами та приділіть увагу наведенню порядку навколо вас.

Гороскоп на 12 листопада для Тельців

Завдання цієї місячної доби – виявити складні проблеми у вашому житті та почати їх вирішувати.

Гороскоп на 12 листопада для Близнюків

Цього дня ви відчуватимете легкість та впевненість у собі — закріпите це почуття.

Гороскоп на 12 листопада для Раків

Астрологи радять звернути увагу на вечір і в жодному разі не брати участь у скандалах та розборках.

Гороскоп на 12 листопада для Левів

Сьогоднішню п’ятницю вам слід провести, мінімально спілкуючись, а краще наодинці.

Гороскоп на 12 листопада для Дів

Зробіть акцент на першій половині дня, а ближче до темряви просто розслабтеся.

Гороскоп на 12 листопада для Терезів

День залежить від вашого гарного ранкового настрою та щирої доброзичливості.

Гороскоп на 12 листопада для Скорпіонів

Ваше життя трансформується та змінюється – усвідомлено керуйте цим процесом.

Гороскоп на 12 листопада для Стрільців

Вам часто доводиться стримувати себе. І сьогодні це треба робити особливо ретельно.

Гороскоп на 12 листопада для Козерогів

Нам усім зараз потрібно якнайбільше позитивних емоцій та подій — станьте їх джерелом.

Гороскоп на 12 листопада для Водоліїв

Займіться життєвими справами – сьогодні вдень гарний час для покупок та продажів.

Гороскоп на 12 листопада для риб

Місяць сьогодні знаходиться у вашому знаку та сприяє вам у всіх справах, особливо у творчих.