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Богаче стать просто: миллионеры поделились несколькими ценными советами

24.09.2021
1 хвилина на прочитання

Как часто у вас остается до зарплаты большая сумма денег? Как часто вам удается откладывать и сколько? Большинство людей остаются «на мели» за несколько дней до зарплаты ожидая на нее, как на настоящее спасение.


Изменить этот замкнутый круг удается не всем. Но дело не в маленьком доходе, а в неумении им правильно распоряжаться. Мы собрали несколько ценных советов от успешных и богатых, которые не всегда могли похвастаться нынешними состояниями.

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Пять советов, как накапливать деньги

 

  1. Откажитесь от кредиток. Да, кредитные карточки это настоящая “палочка выручалочка” для многих людей. Однако если ваш доход позволяет покрывать собственные потребности, лишний раз снимать деньги с кредитки не стоит. Это хороший инструмент для тех людей, которые зарабатывают стабильно и достаточно. А если вы не уверены, что сможете вернуть средства до тех пор пока не вырастут проценты – не берите их. Миллиардер Марк Кьюбан.
  2. Покупайте вещи, которые качественно повлияют на вашу жизнь. Путешествия, книги, обучение – все это выгодные инвестиции, которые будут менять ваше мышление и открывать новые возможности. Излишняя кофточка в этот перечень не входит. Миллионер Адель Омоль.
  3. Ведите контроль финансов. Обязательно записывайте свои доходы и расходы, особенно последние. Идеально если вы будете писать на что вы потратили деньги. Впоследствии в конце месяца оцените этот список, подумайте, что было лишним и сколько вы могли бы сэкономить, если не купили бы этого. Метод действительно работает. Миллиардер Билл Гейтс.
  4. Развивайтесь обдуманно. Не стоит покупать все книги подряд или записываться на все модные курсы, где обещают заоблачные заработки уже с первого месяца. Прислушайтесь к себе. Оцените свои таланты и навыки и выбирайте ту сферу развития в которой видите свой потенциал. Миллиардер Такер Хьюз.
  5. Отложите 10% месячного дохода. Иногда это трудно, иногда сумма получается мизерной, но поверьте – результат будет. Впоследствии вы по инерции будете откладывать больше. Миллиардер Райан Стьюман.

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24.09.2021
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