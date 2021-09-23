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Богаче стать просто: миллионеры поделились несколькими ценными советами
Как часто у вас остается до зарплаты большая сумма денег? Как часто вам удается откладывать и сколько? Большинство людей остаются «на мели» за несколько дней до зарплаты ожидая на нее, как на настоящее спасение.
Изменить этот замкнутый круг удается не всем. Но дело не в маленьком доходе, а в неумении им правильно распоряжаться. Мы собрали несколько ценных советов от успешных и богатых, которые не всегда могли похвастаться нынешними состояниями.
Пять советов, как накапливать деньги
- Откажитесь от кредиток. Да, кредитные карточки это настоящая “палочка выручалочка” для многих людей. Однако если ваш доход позволяет покрывать собственные потребности, лишний раз снимать деньги с кредитки не стоит. Это хороший инструмент для тех людей, которые зарабатывают стабильно и достаточно. А если вы не уверены, что сможете вернуть средства до тех пор пока не вырастут проценты – не берите их. Миллиардер Марк Кьюбан.
- Покупайте вещи, которые качественно повлияют на вашу жизнь. Путешествия, книги, обучение – все это выгодные инвестиции, которые будут менять ваше мышление и открывать новые возможности. Излишняя кофточка в этот перечень не входит. Миллионер Адель Омоль.
- Ведите контроль финансов. Обязательно записывайте свои доходы и расходы, особенно последние. Идеально если вы будете писать на что вы потратили деньги. Впоследствии в конце месяца оцените этот список, подумайте, что было лишним и сколько вы могли бы сэкономить, если не купили бы этого. Метод действительно работает. Миллиардер Билл Гейтс.
- Развивайтесь обдуманно. Не стоит покупать все книги подряд или записываться на все модные курсы, где обещают заоблачные заработки уже с первого месяца. Прислушайтесь к себе. Оцените свои таланты и навыки и выбирайте ту сферу развития в которой видите свой потенциал. Миллиардер Такер Хьюз.
- Отложите 10% месячного дохода. Иногда это трудно, иногда сумма получается мизерной, но поверьте – результат будет. Впоследствии вы по инерции будете откладывать больше. Миллиардер Райан Стьюман.
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