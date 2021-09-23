Богаче стать просто: миллионеры поделились несколькими ценными советами

Как часто у вас остается до зарплаты большая сумма денег? Как часто вам удается откладывать и сколько? Большинство людей остаются «на мели» за несколько дней до зарплаты ожидая на нее, как на настоящее спасение.





Изменить этот замкнутый круг удается не всем. Но дело не в маленьком доходе, а в неумении им правильно распоряжаться. Мы собрали несколько ценных советов от успешных и богатых, которые не всегда могли похвастаться нынешними состояниями.

Пять советов, как накапливать деньги