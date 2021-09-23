Багатшим стати просто: Мільйонери поділилися кількома цінними порадами

Як часто у вас залишається до зарплати велика сума грошей? Як часто вам вдається відкладати і скільки? Більшість людей залишаються “на мілині” за кілька днів до зарплатні чекаючи на неї, як на справжній порятунок.





Змінити цей замкнутий круг вдається не всім. Але справа не в маленькому доході, а у невмінні ним правильно розпоряджатися. Ми зібрали кілька цінних порад від успішних та багатих, які не завжди могли похвалитися теперішніми статками.

П’ять порад, як накопичувати гроші