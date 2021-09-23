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Багатшим стати просто: Мільйонери поділилися кількома цінними порадами

24.09.2021
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Як часто у вас залишається до зарплати велика сума грошей? Як часто вам вдається відкладати і скільки? Більшість людей залишаються “на мілині” за кілька днів до зарплатні чекаючи на неї, як на справжній порятунок.


Змінити цей замкнутий круг вдається не всім. Але справа не в маленькому доході, а у невмінні ним правильно розпоряджатися. Ми зібрали кілька цінних порад від успішних та багатих, які не завжди могли похвалитися теперішніми статками.

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П’ять порад, як накопичувати гроші

 

  1. Відмовтесь від кредиток. Так, кредитні карточки це справжня “паличка виручалочка” для багатьох людей. Однак якщо ваш дохід дозволяє вам покривати власні потреби, зайвий раз знімати гроші з кредитки не варто. Це гарний інструмент для тих людей, які заробляють стабільно і достатньо. А якщо ви не впевнені, що зможете повернути кошти до того часу поки не виростуть відсотки — не беріть їх. Мільярдер Марк Кьюбан.
  2. Купуйте речі, які якісно вплинуть на ваше життя. Подорожі, книги, навчання — все це вигідні інвестиції, які мінятимуть ваше мислення та відкриватимуть нові можливості. Зайва кофтинка в цей перелік не входить. Мільйонер Адель Омоль.
  3. Ведіть контроль фінансів. Обов’язково записуйте свої доходи і витрати, особливо останні. Ідеально якщо ви писатимете на що ви витратили гроші. Згодом в кінці місяця оцініть цей список, подумайте, що було зайвим і скільки ви могли б зекономити, якщо не купили б цього. Метод дійсно працює. Мільярдер Білл Гейтс.
  4. Розвивайтеся обдумано. Не варто купувати всі книги підряд або записуватись на всі модні курси, де обіцяють захмарні заробітки вже з першого місяця. Прислухайтесь до себе. Оцініть свої таланти і навички і обирайте ту сферу розвитку в якій бачите свій потенціал. Мільярдер Такер Хьюз.
  5. Відкладайте 10% місячного доходу. Інколи це важко, інколи сума виходить мізерною, але повірте — результат буде. Згодом ви по інерції відкладатимете більше. Мільярдер Райан Стьюман.

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24.09.2021
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