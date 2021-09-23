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Багатшим стати просто: Мільйонери поділилися кількома цінними порадами
Як часто у вас залишається до зарплати велика сума грошей? Як часто вам вдається відкладати і скільки? Більшість людей залишаються “на мілині” за кілька днів до зарплатні чекаючи на неї, як на справжній порятунок.
Змінити цей замкнутий круг вдається не всім. Але справа не в маленькому доході, а у невмінні ним правильно розпоряджатися. Ми зібрали кілька цінних порад від успішних та багатих, які не завжди могли похвалитися теперішніми статками.
П’ять порад, як накопичувати гроші
- Відмовтесь від кредиток. Так, кредитні карточки це справжня “паличка виручалочка” для багатьох людей. Однак якщо ваш дохід дозволяє вам покривати власні потреби, зайвий раз знімати гроші з кредитки не варто. Це гарний інструмент для тих людей, які заробляють стабільно і достатньо. А якщо ви не впевнені, що зможете повернути кошти до того часу поки не виростуть відсотки — не беріть їх. Мільярдер Марк Кьюбан.
- Купуйте речі, які якісно вплинуть на ваше життя. Подорожі, книги, навчання — все це вигідні інвестиції, які мінятимуть ваше мислення та відкриватимуть нові можливості. Зайва кофтинка в цей перелік не входить. Мільйонер Адель Омоль.
- Ведіть контроль фінансів. Обов’язково записуйте свої доходи і витрати, особливо останні. Ідеально якщо ви писатимете на що ви витратили гроші. Згодом в кінці місяця оцініть цей список, подумайте, що було зайвим і скільки ви могли б зекономити, якщо не купили б цього. Метод дійсно працює. Мільярдер Білл Гейтс.
- Розвивайтеся обдумано. Не варто купувати всі книги підряд або записуватись на всі модні курси, де обіцяють захмарні заробітки вже з першого місяця. Прислухайтесь до себе. Оцініть свої таланти і навички і обирайте ту сферу розвитку в якій бачите свій потенціал. Мільярдер Такер Хьюз.
- Відкладайте 10% місячного доходу. Інколи це важко, інколи сума виходить мізерною, але повірте — результат буде. Згодом ви по інерції відкладатимете більше. Мільярдер Райан Стьюман.
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