Lifecell запустив послугу, про яку абоненти мріяли роками

Мобільний оператор lifecell запустив послугу, про яку абоненти мріяли протягом багатьох років. Зараз нарешті можна не переживати про те, що у вас попереду день оплати, а ви можете про нього забути або у вас не вистачить грошей. Нова послуга допоможе вам позбавитися від цих страхів!





Якою ж буде ця нова послуга

Послуга носить назву «Тарифна підписка». Суть її дуже проста – вона дозволяє заздалегідь оплатити кілька місячних пакетів послуг. Це може бути шість або дванадцять пакетів відразу. Завдяки цьому, за словами мобільного оператора, абоненти тепер можуть не переживати про те, що наближається дата поповнення, а вони про неї банально забули і незабаром можуть залишитися зовсім без зв’язку і мобільного інтернету.

Мобільний оператор також вирішив зробити цю послугу ще більш вигідною для абонентів. Так, при замовленні шести пакетів послуг можна отримати знижку на всі пакети в складі десяти відсотків, а при замовленні дванадцяти – вже п’ятнадцяти відсотків.

На даний момент послуга доступна в наступних тарифних планах:

“Смарт Лайф 2020”

“Вільний Лайф 2020”

“Інтернет БЕЗМЕЖ 2020”

“Просто Лайф 2020”

“Вільний Лайф. Регіон 2020”

“Просто Лайф. Регіон 2020”

“Смарт Лайф. Регіон 2020”

“Platinum Лайф 2020”

“Інтернет Жара”

“Хайп”

“Смарт L”

“Смарт M”

“Лайфхак 2020”

“Лайфхак 2019”

“Лайфхак”

“Спека GO”

“Спека GO Plus”

“4 безліміти 2019”

“4 безліміти Плюс”.

Надалі список цих тарифних планів буде розширено. Відзначається, що для того, щоб підключити дану послугу, достатньо просто мати достатню суму на рахунку і сплатити пакет послуг на поточний місяць.

Як ми писали раніше, мобільний оператор запустив тарифний план «Вільний Лайф. Регіон». У новому тарифному плані є все, що може вам стати в нагоді. Зокрема, в пакет послуг даного тарифу входить безлімітний інтернет, який можна повністю безкоштовно роздавати через будь-які пристрої. Також ви будете отримувати півтори тисячі хвилин дзвінків на будь-які українські номери, незалежно від оператора, яким вони обслуговуються. Після вичерпання цього пакета вам будуть надані безлімітні дзвінки всередині мережі оператора lifecell.