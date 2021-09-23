Остерігайтесь махінацій: деякі українці можуть платити за газ на 2000 гривень більше

Вже зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон. Цьогоріч осінь досить холодна, тож ймовірно, що й з опаленням тягнути не будуть. Навколо цієї теми не вщухають розмови і те, що тарифи на газ зростуть вже всім відомо. Але як не “влипнути” ще більше? Як не отримати платіжку за опалення з чеком на 2000 гривень більше від очікуваної суми? Розповідаємо.





Постачальник останньої надії — дорога послуга

Наразі, українці уклали договори з тими чи іншими постачальниками газу і планують оплачувати його за вже більш менш відомими тарифами. Однак, не виключено той факт, що постачальник може збанкрутувати або з якихось причин перестати постачати газ, якщо не зможе його приміром закупити. Як діяти в такому випадку? Людей переведуть на “постачальника останньої надії” в обличчі “Нафтогазу”. “Нафтогаз”, як прямий постачальник продаватиме газ за 7,96 грн/куб.

А от, як “постачальник останньої надії” за 12 гривень. Тобто люди отримають платіжки, в яких суми абсолютно не збігатимуться з очікуваними. Ба більше, якщо за 60 днів, користувачі не підключать контракт з іншим постачальником, то залишаться без газу зовсім.

Як можна потрапити у перелік клієнтів “постачальника останньої надії”?

Побутовий клієнт може потрапити у ряди споживачів ПОН за рядом причин:

Основний постачальник збанкрутував.

У постачальника анульована ліцензія або вона закінчилась.

Споживач не є клієнтом жодного постачальника.

Постачальник не замовив газ для усіх клієнтів.

Отож, ця зима буде не без сюрпризів. За попередніми підрахунками споживачами газу ПОН можуть стати мінімум 600 000 осіб по всій Україні.