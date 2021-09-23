Facebook визнала наявність “особливих” користувачів

Компанія Facebook визнала існування “особливих” користувачів, на яких не поширюються правила модерації контенту, що діють на звичайні профілі в соцмережі. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на заяву Facebook Oversight Board, спеціальної ради, яка була створена Марком Цукербергом в 2018 році як раз для відстеження виконання такого роду правил.





Скандал розгорівся після публікації The Wall Street Journal, в якій журналісти стверджували, що в Facebook існують акаунти користувачів, на яких не поширюються загальноприйняті норми соцмережі. Зокрема, Facebook нібито дозволяв таким людям публікувати твердження про те, що “вакцини від COVID-19 смертельні”, а також критикувати і ображати інших користувачів. Згідно зі статистикою, з майже 3 млрд користувачів “привілеями” користувалися близько 6 млн чоловік.

“У світлі недавніх подій ми просимо керівництво Facebook уточнити правила внесення користувачів в” білий список “, – заявили в Facebook Oversight Board.

На думку Крістіни Петрової, засновника комунікаційного агентства PR Perfect, розцінювати цю новину можна з двох сторін.

“Ті, кому соцмережа подобається, швидше за все, оцінять це як дії чесного гравця, який прагне виправитися і стати краще. Скептично налаштовані користувачі скажуть, що цього слід було очікувати. Головне питання: як це відіб’ється на користувачах і їх активності в Facebook”, – зазначає експерт.

“Проблема в тому, що будь-які заяви Facebook досить складно перевірити на практиці. Фактично це неможливо зробити без інсайдерів всередині компанії. Facebook вже не раз ловили на тому, що їх слова можуть йти врозріз з діями”, – підсумовує експерт.