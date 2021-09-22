Купив 600 біткоїнів 10 років тому і забув: везунчик прокинувся казково багатим

Як стало відомо, анонімний власник біткоїн-гаманця зумів збільшити свій дохід до неймовірно великих розмірів. Сприяло цьому різке зростання курсу криптовалюти. Річ у тому, що цей чоловік 10 років тому придбав біткоїни на суму 8,1 тис. доларів. З джерел видавництва Decrypt відомо, що на його рахунку було понад 616 біткоїнів.





З того часу, курс криптовалюти зріс в десятки разів, що дозволило власнику біткоїнів примножити свій дохід. Враховуючи те, що в 2012 році курс становив 13,30 доларів, а на сьогодні курс коливається від 45 до 47 тис. доларів вартість біткоїнів анонімного власника зросла до майже 28 мільйонів доларів.

Такий випадок не поодинокий. В цьому році з’явився власник біткоїнів, який придбав їх ще у 2010 році. Минулого року з’явився власник, який поповнював свій гаманець біткоїнами у 2009 році.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні гроші, які нині набирають неабиякої популярності та на жаль, такий вид валюти не визнаний більшістю країн світу.

Біткоїн – цифрові гроші, монети. Найпопулярніша криптовалюта.