Вам доступні 7 тисяч гривень: клієнтам ПриватБанку приходять дивні смс

В Україні з’явився новий вид шахрайства. За допомогою СМС буцімто з ПриватБанку злочинці змушують клієнтів державної фінустанови надати свої персональні дані. У чому суть афери та як не попастися на гачок грабіжників?





Як працює шахрайська схема

Виманити дані банківських карток зловмисники намагаються, надсилаючи українцям повідомлення з приводу зарахування грошей за щеплення від COVID-19. Про деталі махінації на своїй сторінці у Facebook розповів прес-секретар Привату Олег Серга.

Громадянин отримує у месенджер повідомлення про те, що йому нарахували певну суму коштів за щеплення від коронавірусу. Текст повідомлення від шахраїв набраний транслітерацією (латинськими літерами).

У тексті повідомлення також міститься посилання на сторонній ресурс – сайт шахраїв. Щоб отримати гроші на картку, користувач повинен ввести у спеціальну форму на сайті свої персональні дані, включно з реквізитами банківських карт.

Варто зазначити, що у фейкових повідомленнях шахраї зазначають суму «бонусу» за вакцинацію у розмірі 7 тисяч гривень, замість 1 тисячі. Такий прийом злочинці використовують для того, щоб користувач напевне перейшов на запропонований ресурс та поділився даними про свої банківські картки. Адже відмовитися від більшої суми «жертвам» афери буде значно складніше.

Нас «дурять» росіяни

Шахраї «працюють» із Росії. Такі висновки технічні спеціалісти зробили з адреси фейкового сайту, на який заманюють своїх жертв зловмисники. Домен цього сайту – 2sde.site – зареєстрований у Москві. Виглядає на те, що нас намагаються обдурити саме російські аферисти.

У своїй офіційній заяві керівництво ПриватБанку попередило українців нікому не надавати персональні дані, зокрема номери, карток CVV та PIN-коди. Також користувачів попросили бути обережнішими з онлайн-оплатами та не вводити інформацію про банківські картки на підозрілих сайтах, чи у мобільних додатках.