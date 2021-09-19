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Украинский синоптик предупреждает: конец осени будет холодным и дождливым

19.09.2021
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Сентябрь этого года закончится двумя похолоданиями, которые прервутся кратковременным бабиным летом.


На территории Украины до сегодняшнего дня хозяйствует антициклоном, который радует население 20-градусной температурой на столбиках термометров. 

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С 20 сентября погода резко изменится в сторону похолодания и дождей. Потом ненадолго потеплеет. А закончится первый осенний месяц снова похолоданиями.Такой прогноз погоды дал народный синоптик Леонид Горбань. 

С его слов до 20.09 градусники термометров окажутся в пределах 10-12°С днем и 5-7°С ночью. В промежутке с 21-23 сентября температура ненадолго поднимется до 18-20°С. На конец месяца надо запастись зонтиками, непромокаемой обувью и теплыми вещами. Сентябрь распрощается с украинцами холодом и дождями. 

Украина полностью окунулась в осеннюю погоду

  • Украинское лето было жарким и сухим. С началом осени пришло похолодание и дожди. 
  • Вторая половина сентября встретит украинцев бабиным летом. Тоже касается середины октября.
  • В мире ученые говорят о трех возможных сценариях развития погодных условий. Украину ждет засушливая погода и сезонные потопы. 
  • Светлана Бойченко, известный климатолог, раскрыла секрет как изменится климат через 50 лет на территории Украины. 

Новости “Сегодня” рассказали, какую беду принесла погода на конец лета. Дожди полностью затопили улицы Харькова. Молния попала в работающий троллейбус. Гроза 30.08.21 года остановила движение в Киеве и даже вызвала пожар.

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19.09.2021
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