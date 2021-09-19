Украинский синоптик предупреждает: конец осени будет холодным и дождливым

Сентябрь этого года закончится двумя похолоданиями, которые прервутся кратковременным бабиным летом.





На территории Украины до сегодняшнего дня хозяйствует антициклоном, который радует население 20-градусной температурой на столбиках термометров.

С 20 сентября погода резко изменится в сторону похолодания и дождей. Потом ненадолго потеплеет. А закончится первый осенний месяц снова похолоданиями.Такой прогноз погоды дал народный синоптик Леонид Горбань.

С его слов до 20.09 градусники термометров окажутся в пределах 10-12°С днем и 5-7°С ночью. В промежутке с 21-23 сентября температура ненадолго поднимется до 18-20°С. На конец месяца надо запастись зонтиками, непромокаемой обувью и теплыми вещами. Сентябрь распрощается с украинцами холодом и дождями.

Украина полностью окунулась в осеннюю погоду

Украинское лето было жарким и сухим. С началом осени пришло похолодание и дожди.

Вторая половина сентября встретит украинцев бабиным летом. Тоже касается середины октября.

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