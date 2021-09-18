Названы знаки зодиака, от которых стоит ждать нож в спину

Нас с детства учили, что завидовать другим нехорошо. Однако запреты родителей далеко не всегда помогают справиться с собственным характером. Астрологи заметили, что представители определенных знаков зодиака очень тяжело переживают успехи окружающих. А порой даже могут умышленно навредить объекту своей зависти.





Скорпион

Уроженцы знака просто не могут смириться с успехом других. Им жизненно необходимо быть лучшими во всем – карьере, финансах, или даже отношениях. Ревнивая и завистливая натура Скорпиона заставляет его всячески вредить соперникам, устраняя их со своего «звездного» пути.

Лев

Львов также можно охарактеризовать как персонажей, полностью зацикленных на успехе. Однако карьерные достижения для них не так важны, как сфера отношений. Они ждут от партнера обожания и постоянной похвалы. В противном же случае начинают ужасно ревновать, показывая свою темную сторону.

Овен

Представители знака и сами не прочь вызвать зависть. Но в результате проявляют это качество куда сильнее окружающих. Ведь они уверены в своем совершенстве и вступают в борьбу с каждым, кто осмелится с этим поспорить.

Рак

Раки привыкли присваивать себе любимого человека, не отпуская его ни на шаг. В порыве ревности они способны абсолютно на все, и могут даже умышленно причинить зло своей второй половинке.

Дева

Рожденные соперничать с другими за место под солнцем, Девы легко подставляют конкурентов, не задумываясь о последствиях. А все для того, чтобы их в который раз признали лучшими и самыми талантливыми из всех.

Телец

Тельцы склонны ревновать своих партнеров «к каждому столбу». Особенно они не любят разговоров о бывших. Иногда такая ревность доводит их до настоящего безумия. Так что если любимый даст хоть малейший повод к подозрениям, чувства Тельца обернутся в ужасную месть.