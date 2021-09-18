Ахіллесова п’ята: названі больові точки кожного знаку зодіаку

Ідеальних людей не буває. Кожен з нас має свої сильні сторони та недоліки, які хотілось би приховати. Астрологи помітили, що вразливі місця у народжених під одним сузір’ям зазвичай збігаються. То що ж приховують від світу представники кожного зі знаків зодіакального кола?





Овен

Активні та нетерплячі Овни завжди намагаються бути найкращими. Їхнім найбільшим недоліком є гордливість. Сама ця риса заважає представникам знаку навчатися у старших, чи розумніших колег.

Телець

Тельці більш за все на світі бояться, що їх покинуть. Саме тому вони часом скоюють вчинки, якими не пишаються, показуючи свою слабку сентиментальну сторону.

Близнюки

Очевидним мінусом Близнюків є мінливість характеру. Вони зазвичай уникають відповідальності, ставлячись легковажно геть до усього, чим займаються.

Рак

Представники знаку надзвичайно недовірливі. Їм постійно ввижається зрада, тож вони часто необґрунтовано ревнують свою другу половинку.

Лев

Недоліком Лева можна назвати його імпульсивність. Саме ця риса стає причиною постійних конфліктів та сварок, що переслідують представників знаку.

Діва

Діви обожнюють усе планувати. Але життя – річ спонтанна. Тож коли щось йде не так, як було задумано, Діва стає скромною та геть беззахисною.

Терези

Уродженці знаку найбільше страждають від власної невпевненості. Вони бояться ризикувати, адже програш може нанести їм глибоку душевну рану.

Скорпіон

Скорпіони – природжені контролери. Саме ця риса і є їх «ахіллесовою п’ятою». Найбільше представники знаку бояться зради коханого, чи близького друга.

Стрілець

Стрільці терпіти не можуть нерозуміння. Вони хочуть знати про близьких усе. Якщо ж це не так – просто перестають довіряти такій людині.

Козеріг

Холодні та беземоційні Козероги найбільше бояться втратити свою стабільність. Тож страх звільнення зазвичай переслідує їх усе життя.

Водолій

Фобією Водоліїв є одноманітність. Вони обожнюють зміни, а без них відчувають себе як риба без води.

Риби

Представники знаку звикли жити у своєму маленькому комфортному світі, де є близькі й кохані люди. Тому понад усе вони бояться, що їх покинуть, а власноруч створеному ідеальному світу прийде кінець.