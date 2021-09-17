Новини

В Минцифры представили обновленные сервисы на платформе “Дія”

17.09.2021
1 хвилина на прочитання
Дія

В начале осени Министерство цифровой трансформации запустило в работу новые серверы. Сообщение поступило от министра вышеупомянутой организации Михаила Федорова, который выступил в эфире телевизионной передачи “Интер”. Эту новость подтверждает интернет-издание “ГОРДОН”.


Портал обзавелся новыми функциями. Первым новшеством является оповещение о проверке кредитной истории. Второе – полноценный реестр о скрининге кредитной истории.

Новини по темі

Обновления помогают ликвидировать путаницу в реестрах помощи по безработице. Раньше финансовую поддержку мог получить человек, который даже не нуждается в ней. Помощь выплачивалась людям, которые постоянно путешествовали и имели десятки машин в гараже. Такая путаница получалась из-за разъединенности хранилища информации. Сервер получателей субсидий не связан с базой данных о наличии авто или недвижимости. Таким образом казна страны лишалась ежедневно миллиардов гривен.

Федоров уверен, что Единый реестр соцвыплат поможет не допустить подобных ситуаций. По его словам нуждающиеся люди и пенсионеры смогут получить добавки и соцвыплаты.

Обновленный портал “Дія” обзавелся серверами, которые отвечают за назначение и перерасчет пенсии, выплату пособий одиноким матерям, получение субсидий для оплаты услуг коммунальных служб.

Министерство цифровой трансформации гарантирует удобный и быстрый переход на новый этап обслуживания без сотни справок и походов по госструктурам.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


17.09.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Астрологи відмітили знаки зодіаку, які спокійно проживуть без кохання

17.09.2021

Українців налякали здорожчанням електроенергії більше, ніж в 3 рази

17.09.2021

Ощадбанк отдал стотысячный депозит клиентки мошенникам: как такое случилось?

17.09.2021

Украинцев напугали подорожанием электроэнергии больше, чем в 3 раза

17.09.2021
Back to top button