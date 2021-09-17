В Минцифры представили обновленные сервисы на платформе “Дія”

В начале осени Министерство цифровой трансформации запустило в работу новые серверы. Сообщение поступило от министра вышеупомянутой организации Михаила Федорова, который выступил в эфире телевизионной передачи “Интер”. Эту новость подтверждает интернет-издание “ГОРДОН”.





Портал обзавелся новыми функциями. Первым новшеством является оповещение о проверке кредитной истории. Второе – полноценный реестр о скрининге кредитной истории.

Обновления помогают ликвидировать путаницу в реестрах помощи по безработице. Раньше финансовую поддержку мог получить человек, который даже не нуждается в ней. Помощь выплачивалась людям, которые постоянно путешествовали и имели десятки машин в гараже. Такая путаница получалась из-за разъединенности хранилища информации. Сервер получателей субсидий не связан с базой данных о наличии авто или недвижимости. Таким образом казна страны лишалась ежедневно миллиардов гривен.

Федоров уверен, что Единый реестр соцвыплат поможет не допустить подобных ситуаций. По его словам нуждающиеся люди и пенсионеры смогут получить добавки и соцвыплаты.

Обновленный портал “Дія” обзавелся серверами, которые отвечают за назначение и перерасчет пенсии, выплату пособий одиноким матерям, получение субсидий для оплаты услуг коммунальных служб.

Министерство цифровой трансформации гарантирует удобный и быстрый переход на новый этап обслуживания без сотни справок и походов по госструктурам.