Украинцев напугали подорожанием электроэнергии больше, чем в 3 раза

Утвержденное президентом еще в начале сентября решение СНБО существенно поднимет цену на электричество для бизнеса. Тарифы для населения пока не вырастут. Однако граждане все равно почувствуют колебания на энергорынке, если не напрямую, то косвенно.





Инициированное Советом нацбезопасности и обороны изменение максимальной стоимости электроэнергии увеличит цену ресурса для отечественных предприятий едва ли не вдвое. Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и комуслуг уже порекомендовали установить предельную стоимость света на уровне 8 грн за кВт*час. Напомним, что сейчас цена электричества для бизнеса составляет 4 грн за киловатт, а в ночное время – 2 грн.

Тарифы для населения пока расти не будут. Даже наоборот: с 1 октября 2021 года мы будем платить уже не 1,68 грн за кВт*ч, а лишь 1,44 грн. Действовать такая цена будет для всех домохозяйств, использующих до 250 киловатт в месяц. Если объем потребления превышает указанный лимит – сумма в платежке будет рассчитываться по актуальному сейчас тарифу 1,68 грн.

Однако в перспективе заоблачные цены на свет могут получить и простые украинцы. Произойдет это в том случае, если энергетический рынок страны станет открытым, а спецобязательства, ограничивающие рост тарифов, будут отменены. Тогда население вполне может получить платежки с тарифом 5 грн за киловатт, что более чем в три раза превышает текущую стоимость света.

Важно отметить, что подорожание электроэнергии для бизнеса также не останется для нас незамеченным. Ведь производство любого пищевого, или промышленного продукта требует определенных энергозатрат. Поэтому новую стоимость электричества производители частично переложат на потребителей.

Тариф будет закладываться почти в каждый продукт, который мы покупаем в супермаркете. Таким образом украинцы все равно заплатят больше, если не за коммунальные услуги, то в виде налога на приобретенные товары.