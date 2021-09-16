Мобільний оператор «lifecell» запустив новий тарифний план, про який мріяли всі

Нещодавно мобільний оператор Lifecell запустив новий тарифний план, про який всі давно мріяли. Не так вже й багато тарифних планів, де ви можете отримати повний набір всього, що тільки можете побажати – повністю безлімітний інтернет, півтори тисячі хвилин розмов, і при цьому за неймовірно низькою ціною, яка не має аналогів в Україні по дешевизні.





Що можна отримати в рамках нового тарифного плану

У новому тарифному плані є все, що може вам знадобитися. Зокрема, до пакета послуг даного тарифу входить безлімітний інтернет, який можна повністю безкоштовно роздавати через будь-які пристрої. Також ви будете отримувати півтори тисячі хвилин дзвінків на будь-які українські номери, незалежно від оператора, яким вони обслуговуються. Після вичерпання цього пакета вам будуть надані безлімітні дзвінки всередині мережі оператора lifecell.

Незважаючи на те, що тарифний план і без того неймовірно дешевий, ви можете отримати в ньому ще більшу знижку, якщо ви перенесете свій номер в систему мобільного оператора lifecell від будь-якого іншого оператора, скориставшись послугою MNP.

Називається цей тарифний план «Вільний Лайф. Регіон». Абонентська плата в ньому становить всього лише сто двадцять гривень за двадцять вісім днів, тобто операторський місяць. Це менше чотирьох гривень в день – навіть на банальний проїзд в громадському транспорті ви напевно щодня витрачаєте більше. Єдиний мінус даного тарифу – він регіональний, тобто діє не на всій території нашої країни.

Як ми писали раніше, lifecell також запустив нову послугу, яка носить просту назву «Домашній Інтернет 4G» і діє по всій території нашої країни. В її рамках ви можете отримати практично повністю безлімітний інтернет – 9999 гігабайтів на чотири тижні (операторський місяць), що майже неможливо витратити. Вартість послуги складає всього сто п’ятдесят гривень в операторський місяць.