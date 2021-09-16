Київстар прискорив інтернет в деяких містах України

Київстар продовжує прискорювати мобільний інтернет по всій території нашої країни, використовуючи частоти в 900 мегагерц. Протягом літа вдалося поліпшити якість покриття в чотирнадцяти містах.
Нові міста з покращеним інтернетом
Мобільний оператор встановив близько семисот базових підстанцій, які працюють в діапазоні LTE900, завдяки чому зміг поліпшити якість сигналу не тільки на вулиці, але і всередині будівель.
Вся справа в тому, що сигнал, що йде на низьких частотах, набагато краще проникає крізь стіни. Тому, до речі, в багатьох країнах золотим стандартом є саме низькочастотне покриття мережами четвертого покоління. До цих країн належать, зокрема, Швеція, Нідерланди, Великобританія, Німеччина. За словами представників мобільного оператора, вони запозичили досвід саме цих країн, і експеримент виявився досить вдалим.
Серед міст, де запрацювали поліпшені мережі четвертого покоління в низькому діапазоні – Київ, Львів, Одеса, Харків, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Мелітополь, Біла Церква, Кам’янець-Подільський. Всього ж з початку року вдалося поліпшити якість сигналу в двадцяти двох містах, де проживає понад дванадцять мільйонів чоловік.
На даний момент мобільний оператор не планує зупинятися на досягнутому. Очікується установка підстанцій в інших населених пунктах нашої країни. У найближчому майбутньому, можливо, вдасться провести низькочастотний інтернет максимальної можливої швидкості на всій території України, або, принаймні, на більшій частині її території.
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