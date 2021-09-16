Ощадбанк привів у захват власників банківських карт: такого немає у Привата і Моно

Нещодавно «Ощадбанк» запустив унікальну послугу для будь-яких власників своїх банківських карт. Такого немає у інших великих банків, включаючи monobank і Приват. У чому ж секрет цієї послуги, яка привела всіх у захват?





Нові умови для кредитних карт

Нову послугу від Ощадбанку було запущено першого вересня. Суть її проста: пільговий період по кредитним карткам «Моя кредитка» і «MORE» було подовжено до 92 днів за умови, що ви робите ними онлайн-платежі або ж розраховуєтесь в торгово-сервісній мережі. Використовувати даний збільшений грейс-період можна по одній з п’яти категорій товарів і послуг, для чого необхідно вибрати відповідні налаштування в додатку «Ощад 24 / 7». Категорії є наступними:

Продукти;

Таксі;

Книги та канцтовари;

Спорт та фітнес;

Техніка.

Перелік буде оновлюватися щомісяця, і в наступному місяці ви зможете вибрати вже іншу категорію, виходячи з того, що вам більше потрібно. При цьому грейс-період за всіма іншими видами розрахунків буде стандартним – шістдесят два дні. Оформити кредитну карту можна дуже швидко і безкоштовно, скориставшись чат-ботами в популярних соціальних мережах і месенджерах, таких як Facebook і Telegram. Також ви можете зробити це в будь-якому відділенні Ощадбанку.

Як ми писали раніше, вже до кінця поточного року гарантована сума банківських вкладів повинна бути підвищена, стверджують у Фонді гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО). Відповідний документ був поданий 28 травня, а першого червня вирушив на розгляд профільного комітету. Якщо зараз вона становить двісті тисяч гривень, то спочатку її подвоять до чотирьохсот, потім підвищать ще раз до шестисот, і нарешті доведуть до європейського рівня – сто тисяч євро. Гарантії будуть поширені спочатку на всі банки, а потім – на всі фінансові установи, включаючи небанківські.