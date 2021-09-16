В Україні закриють відомий банк через “неплатоспроможність”

У газеті “Факти” з’явилася новина про ліквідацію банку під назвою “Земельний капітал”. Установа закривається під натиском Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Банк буде працювати до вересня 2024 року включно.





Після публікації в газеті “Голос України” у кредиторів є можливість протягом місяця пред’явити свої вимоги вищезгаданій установі. НБУ помістив “Земельний Капітал” до категорії “неплатоспроможних”. Згідно останніх даних внески 70 фізичних осіб не перевищують гарантовану суму. НБУ зобов’язує банк “Земельний капітал” повернути кредиторам гроші у повному обcязі. Всі інші клієнти отримають компенсації у розмірі 200 000 грн.

Банківська установа “Земельний капітал” з’явилася у 1994 році. Основна частина акцій на 1.01.21 р. належить Віктору Тополову. Останній у далекому минулому обіймав посаду міністра вугільної промисловості.

Закриття банків в Україні стало закономірним явищем. “ПриватБанк” за останні 6 місяців 2021 року зупинив роботу 143 відділень. Вагома частка припала на регіони.

НБУ не радує статистикою жителів України. 2021 рік став лідером по закриттю банківських відділень. У проміжку січень – червень завершили роботу 239 фінансових підрозділів. За той самий період ліквідовано 143 відділення “ПриватБанку”, а 1574 працюють далі.

Від свого конкурента не відстає “Ощадбанк”. На плаву залишається 1743 установи, а 94 закрилися. “Альфа-Банк” з початку року ліквідував 15 відділень, “Укрсиббанк” – 12, “Укргазбанк” – 7.

Місце закритих фінансових організацій зайняли осучаснені банківські підрозділи. ПУМБ розширився на 12 нових відділень. Перший інвестиційний банк обзавівся 7 філіалами.

Лідером по відкриттю дочірніх організацій став “Ощадбанк”. Друге місце – “ПриватБанк”. Третю сходинку займає “Райффайзен банк Аваль”. Він розширився на 396 нових робочих філіалів.