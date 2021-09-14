Пенсии, ниже прожиточного минимума: неутешительные перспективы для пенсионеров

Несмотря на обнародованный недавно проект закона, призванный вернуть ежегодную индексацию пенсий, украинцы пожилого возраста немного смогут себе позволить. Ведь размер пенсионных выплат в ближайшие годы увеличится лишь на несколько сотен гривен, тогда как тарифы и цены на продукты уже сейчас растут просто «на глазах».





По мнению бывшего министра финансов Игоря Уманского, минимальная пенсия до 2024 года вырастет с 1854 грн максимум до 2403 грн. А это всего каких-то 550 грн. Очевидно, что такая сумма отнюдь не улучшит уровень жизни отечественных пенсионеров. Не говоря уже о том, что в ближайшие 3 года четверть украинцев пожилого возраста будет получать выплаты, меньше прожиточного минимума – 2379 грн.

Однако в ближайшие несколько лет возрастет не только пенсия. Цены также не стоят на месте. Подорожание энергоресурсов и, соответственно, коммунальных услуг мы можем наблюдать уже сейчас. Не остается в стороне и промышленность. Пищевые продукты, требующие на свое изготовление существенных энергозатрат, уже начали добавлять в цене. Перекладывая стоимость производства на покупателей, украинский бизнес пытается хоть как-то компенсировать себе подорожание газа и электроэнергии. И с каждым годом ситуация будет только усугубляться.

Поэтому полученные за счет ежегодной индексации средства пенсионеров вряд ли помогут компенсировать ценовой рост, который ждет нас в ближайшие годы. Помочь гражданам пожилого возраста в таком сложном финансовом положении могут только сознательные шаги государственной власти. И речь идет не только о повышении регулярных пенсионных выплат.

Именно сейчас, на пороге отопительного сезона, наибольшей тяжестью для кошельков стариков обещают стать счета за коммунальные услуги. Поэтому льготы и субсидии могут оказаться тем самым «спасательным кругом», который убережет пенсионеров от сумасшедшего роста цен на тепло и горячую воду.