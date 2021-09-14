Пенсии, ниже прожиточного минимума: неутешительные перспективы для пенсионеров
Даже учитывая ежегодную индексацию, пенсионные выплаты не позволят «расслабиться».
Несмотря на обнародованный недавно проект закона, призванный вернуть ежегодную индексацию пенсий, украинцы пожилого возраста немного смогут себе позволить. Ведь размер пенсионных выплат в ближайшие годы увеличится лишь на несколько сотен гривен, тогда как тарифы и цены на продукты уже сейчас растут просто «на глазах».
По мнению бывшего министра финансов Игоря Уманского, минимальная пенсия до 2024 года вырастет с 1854 грн максимум до 2403 грн. А это всего каких-то 550 грн. Очевидно, что такая сумма отнюдь не улучшит уровень жизни отечественных пенсионеров. Не говоря уже о том, что в ближайшие 3 года четверть украинцев пожилого возраста будет получать выплаты, меньше прожиточного минимума – 2379 грн.
Однако в ближайшие несколько лет возрастет не только пенсия. Цены также не стоят на месте. Подорожание энергоресурсов и, соответственно, коммунальных услуг мы можем наблюдать уже сейчас. Не остается в стороне и промышленность. Пищевые продукты, требующие на свое изготовление существенных энергозатрат, уже начали добавлять в цене. Перекладывая стоимость производства на покупателей, украинский бизнес пытается хоть как-то компенсировать себе подорожание газа и электроэнергии. И с каждым годом ситуация будет только усугубляться.
Поэтому полученные за счет ежегодной индексации средства пенсионеров вряд ли помогут компенсировать ценовой рост, который ждет нас в ближайшие годы. Помочь гражданам пожилого возраста в таком сложном финансовом положении могут только сознательные шаги государственной власти. И речь идет не только о повышении регулярных пенсионных выплат.
Именно сейчас, на пороге отопительного сезона, наибольшей тяжестью для кошельков стариков обещают стать счета за коммунальные услуги. Поэтому льготы и субсидии могут оказаться тем самым «спасательным кругом», который убережет пенсионеров от сумасшедшего роста цен на тепло и горячую воду.
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