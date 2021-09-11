Hardnews

Tesla придумала лазерні двірники для автомобілів

Поки неясно, наскільки вони безпечні

11.09.2021
Менше хвилини
Teslа

Звичайні двірники – недосконалий метод очищення скла автомобіля. Іноді вони можуть просто розмазувати бруд по лобовому склу. У Tesla це розуміють, тому думають над новими технологіями. Як пишуть ЗМІ, компанія додумалася до лазерних двірників.


У мережі виявили патент Tesla, що описує імпульсне лазерне очищення скла. Розроблена система здатна сама виявляти бруд на лобовому склі або камерах, які стежать за дорогою. Залежно від того, скільки бруду виявлено і де він розташований, буде налаштована інтенсивність лазера. Промінь попрямує конкретно на проблемну зону, наприклад на пляму пташиного посліду на лобовому склі. Лазер просто випалить цей бруд, не пошкодивши поверхню.

Новини по темі

Такий підхід може здаватися небезпечним, він має і безліч плюсів, і безліч мінусів. Очевидно, що таку лазерну систему можна використовувати, тільки коли автомобіль зупинений або всередині гаража.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
11.09.2021
Менше хвилини

Новини по темі

смартфон

Названо 5 речей, які не слід робити зі смартфонами

11.09.2021
Apple

Стало відомо, що покаже Apple на презентації 14 вересня: айфони з швидким екраном і годинник з новим дизайном

11.09.2021

Samsung радикально поліпшить недорогі Galaxy. Всі моделі отримають флагманську фішку камери

10.09.2021

Найгірші смартфони літа 2021 року по відгуками покупців

10.09.2021
Back to top button