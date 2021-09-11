Tesla придумала лазерні двірники для автомобілів

Звичайні двірники – недосконалий метод очищення скла автомобіля. Іноді вони можуть просто розмазувати бруд по лобовому склу. У Tesla це розуміють, тому думають над новими технологіями. Як пишуть ЗМІ, компанія додумалася до лазерних двірників.





У мережі виявили патент Tesla, що описує імпульсне лазерне очищення скла. Розроблена система здатна сама виявляти бруд на лобовому склі або камерах, які стежать за дорогою. Залежно від того, скільки бруду виявлено і де він розташований, буде налаштована інтенсивність лазера. Промінь попрямує конкретно на проблемну зону, наприклад на пляму пташиного посліду на лобовому склі. Лазер просто випалить цей бруд, не пошкодивши поверхню.

Такий підхід може здаватися небезпечним, він має і безліч плюсів, і безліч мінусів. Очевидно, що таку лазерну систему можна використовувати, тільки коли автомобіль зупинений або всередині гаража.