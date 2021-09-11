Названы знаки зодиака, с которыми ссоры будут постоянно

Каждый человек имеет свой особый подход к отношениям и стиль взаимодействия с партнером. Но некоторым «персонажам» присуща привычка присваивать себе человека, к которому возникли нежные чувства. Они проникают в жизнь любимого, пускают там корни и контролируют каждый его (или ее) шаг.





Астрологи утверждают, разгадать будущее поведение партнера можно еще на стадии знакомства. Стоит лишь знать его знак зодиака. В частности Тельцы, Раки, Львы и Скорпионы наиболее подвержены эгоистическому поведению в отношениях. Они не имеют никакого понятия о личных границах и могут легко посягнуть на свободу того, кто рядом.

Телец

Упрямые представители знака всегда «правят балом». Все должно быть по-ихнему. Если же это не так – превращаются в ужасных контроллеров, подстраивая партнера под свои прихоти. Неудивительно, что такое поведение Тельцов нередко приводит к конфликтам в паре.

Рак

Рак стремится любой ценой стать главным героем в жизни близкого человека. Он будет вмешиваться абсолютно во все, пытаться принять участие в каждом решении или выборе партнера. Если же к нему не прислушиваться, в ход пойдет все – манипуляции, слезы, истерики. Но в какой-то момент любимая «жертва» Рака взбунтуется и устроит ему нешуточный скандал.

Лев

Уроженцы этого огненного знака с детства нацелены на успех и достижение авторитета среди близких. Именно поэтому желание контролировать вторую половинку лучше всего характеризует их поведение в отношениях. Порой они могут и уступить в своих интересах. Но это лишь хитрый ход. В финале этой битвы все равно главным окажется именно Лев.

Скорпион

Ревнивые Скорпионы могут свести любимого человека с ума своими хитрыми манипуляциями. Эмоции у них всегда берут верх над разумом. Чем сильнее любовь – тем больше они пытаются ограничить свободу второй половинки. Именно эта черта Скорпионов нередко может стоить им отношений.