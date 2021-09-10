Заробитчаны из Европы могут потерять свои деньги дважды

Граждане Украины, работающие за рубежом и получающие там официальный доход, не смогут должным образом задекларировать его на родине. Ведь даже уплатив налог в стране трудоустройства, по возвращении на Украину его придется заплатить повторно. В чем причина несправедливого двойного налогообложения в отношении наших сограждан рассказала налоговый консультант Александра Томашевская.





Как сообщила эксперт, источник проблем налогоплательщиков кроется в п. 13.5 ст. 13 Налогового кодекса Украины. В нем отмечается, что для зачисления налога, уплаченного за пределами Украины, гражданин обязан предъявить полученную в государственном органе указанной страны специальную справку. Эта справка в свою очередь должна содержать информацию о сумме уплаченного налогового сбора, а также об объекте или базу налогообложения.

Однако большая часть налоговых органов и служб других стран справку такого формата просто не выдает. Украинец может привезти на родину лишь документ о его доходах и уплаченных налогах, который был выдан работодателем. Таким образом, не имея за собой никакой вины, наши соотечественники оказываются в довольно неудобной ситуации.

Такое положение вещей возмущает Александру Томашевскую. Получается, что в Украине дискриминируют честных налогоплательщиков, в то же время декларируя скрытые доходы других украинцев в рамках налоговой амнистии.

«Мы не можем рекомендовать лицам, легально работающим за рубежом и уплачивающим налоги, подачу декларации в Украине. Ведь не имея на руках нужной справки, они будут вынуждены заплатить дважды», – комментирует ситуацию налоговый консультант.

То есть украинец, который официально работает и получает зарплату в Польше, Германии, или любой другой стране, возвращаясь домой будет вынужден скрываться от налоговой службы. В противном случае, даже при условии уплаченного сбора в стране трудоустройства, надо будет еще раз доплатить родному государству.