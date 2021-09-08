Украинцы берут в полтора раза больше “быстрых” кредитов: Долги достигают 15 млрд грн

Средняя цена “быстрого кредита” по сравнению с предыдущим годом, поднялась почти до 4,5 тыс гривен – отмечают аналитики.





В первом полугодии 2021 в Украине было выдано более 7150000 так называемых “быстрых” кредитов, суммой 31,6 миллиарда гривен. Украинские микрофинансовые организации (МФО) в этом году увеличили выдачу быстрых кредитов, а это на 43 процента больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, когда общая сумма достигала 22 млрд грн. – отмечают аналитики платформы “опендатабот”.

Каждый месяц в среднем заемщикам выдается 1,2 миллиона гривен. Тогда, когда в предыдущем году средняя сумма составляла один миллион гривен в месяц, а в 2019-м – 982 500 грн.

Размер одной средней займа с конца прошлого года вырос на 9 процентов. Сейчас он составляет – 4417 гривен, а в конце предыдущего года составил – 4059 гривен.

При этом долги, которые просрочены украинцами, что касается “быстрых” кредитов продолжают активно расти. На данный момент украинцы задолжали микрофинансовым организациям (МФО) 14,9 миллиардов грн., А это + 6,5 процентов с начала года.

Отметим, что от 2021-го года в Украине действует закон, согласно которому размеры пени и штрафов за микрокредиты не могут превышать размера полученной заемщиком суммы в случае, если заем превышает более 6 тысяч грн. Во всех остальных случаях являются действующими нормы, которые были раньше – штрафы и пеня могут достигать 50 процентов всего кредита.

Как ранее сообщалось, что в Украине всего сто финансовых компаний из тысячи действующих, которые выдают микрокредиты физическим лицам. В основном их оформляют на срок сроком от 15 до 30 дней и на среднюю сумму до 6000 грн. Однако, как отмечают, финансовая дисциплина украинский снизилась в разы, а украинское законодательство никак не защищает кредиторов от недобросовестных заемщиков.