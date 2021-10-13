Украинцам рассказали, как получить деньги от государства на коммуналку

В 2021-2022 субсидию смогут получить около 3 миллионов украинцев. Хотя цифра неточная, высока вероятность того, что желающих будет больше. Заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал, как правильно подать документы, чтобы получить компенсацию от государства.





Итак, первое, что нужно сделать — подать заявление и декларацию. Сегодня каждый гражданин может заполнить эти бланки онлайн и распечатать их. Они есть на официальном сайте Минсоцполитики в разделе “Е-сервис”.

Авторизоваться можно по электронной почте, всего есть три варианта:

регистрация по и-мейлу, заполнение документов, распечатка и предоставление их в соответствующие органы;

регистрация по электронной цифровой подписи;

идентификация в сети через BankID.

Выбирайте любой удобный способ и заполняйте анкеты. Это уменьшит очереди в службе соцзащиты, а также убережет граждан от коронавируса, говорят в министерстве. Бланки рассмотрят быстрее, будет меньше количество ошибок при их заполнении. Документы важно заполнить и подать как можно раньше. Субсидию начислят и выплатят до окончания отопительного сезона, то есть до апреля 2022 года.

С началом отопления местные органы социальной защиты сделают все необходимые расчеты для того, чтобы каждый гражданин смог получить компенсацию. Поэтому чем быстрее будут представлены документы, тем быстрее будет начислена субсидия.

Как определяется размер субсидии?

В каждом случае расчет индивидуален. Он зависит от многих факторов: размер платы за жилищно-коммунальные услуги, тарифы, размер дохода гражданина, количество людей в одном домовладении.

Получить субсидию сможет даже гражданин, который не проживает по месту регистрации. Просто необходимо подтвердить это документально. Тогда доходы не будут анализировать при расчетах. Средний размер субсидии в этом году составляет 2000 гривен. В прошлом году эта сумма была больше, 2200 гривен. Также правительство заверило, что тарифы на отопление останутся неизменными. Часть компенсирует правительство.