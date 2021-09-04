Откуда у вас машина: украинцев оштрафуют за неправомерные расходы

С 1 сентября всем украинцам нужно будет сто раз подумать перед осуществлением дорогой покупки. Финансовый контроль в государстве станет намного жестче. Контролирующие органы будут мониторить расходы граждан, а за любое несовпадение с декларируемыми доходами требовать объяснения.





Новый приказ Минфина внесет серьезные изменения в жизни граждан. Правда, некоторые рычаги финансового мониторинга действовали в Украине и раньше. В частности субъекты первичного финансового мониторинга, как например банки, нотариальные конторы, ломбарды и т.д., регулярно отправляют в Госфинмониторинг данные о сделках своих клиентов. Согласно правилам, прописанным в приказе Министерства финансов №440, эти данные проверяют на:

соответствие расходов официальному доходу гражданина, а также его роду деятельности;

наличие связей участников данных операций с чиновниками, или депутатами.

То есть покупая дорогую квартиру с задекларированным доходом в 10 тыс. грн, гражданин рискует получить большие проблемы. Государственный мониторинг он точно не пройдет, зато будет долго объяснять инспекторам налоговой, откуда взял деньги на покупку.

Такой контроль финансовых операций украинцев – только начало больших перемен. После завершения налоговой амнистии 1 сентября 2022, в стране будут официально введены косвенные методы налогового контроля. Определять уровень достатка украинцев налоговики будут всеми доступными способами, например:

отслеживание дорогих покупок;

обязательство продавцов сообщать об особо ценных покупках граждан;

оценка имущественного состояния (наличие квартиры, автомобиля и т.п.);

обязательство финучреждений сообщать о транзакциях клиентов на суммы, которые не совпадают с их задекларированным доходом.

Внедрение такого жесткого контроля финансов граждан имеет целью побудить их к декларированию своих «теневых» доходов в период налоговой амнистии. Ведь это именно тот удачный момент когда можно раскрыть свои сбережения перед государством, не получив при этом никакого наказания за уклонение от уплаты налогов.