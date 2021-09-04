До зльоту готові: українцям слід готуватися до стрибка цін на комуналку

Тарифи на комуналку в Україні незабаром суттєво зростуть. Найгірших сюрпризів нам слід очікувати від платіжок за опалення та гарячу воду. Ціни на ці послуги збільшаться ледь не на 80%.





Чому зросте вартість тепла?

Як відомо, ціну на «блакитне паливо» для постачальників підвищили ще із 20 травня поточного року. До того ж уряд більше не наполягає на тому, щоб «Нафтогаз» продавав комунальним підприємствам ресурс за штучно зниженим тарифом. Враховуючи усі ці обставини, а також те, що ціна газу займає майже 80% від вартості генерації гарячої води та тепла, ріст тарифів є цілком зрозумілим.

Комунальники вже розрахували нові ціни. У столиці тарифи на тепло зростуть приблизно на 30-40%. Тобто 1 Гкал, яка зараз вартує 1 654 грн, подорожчає до 2 433 грн. Враховуючи місячні енерговитрати на опалення однокімнатної квартири, платіжка власнику такої житлоплощі прийде на суму близько 3 640 грн. У деяких інших регіонах країни приріст вартості може бути навіть більшим – близько 40-70%.

Де тарифи зростуть найбільше?

Тяжче за всіх доведеться мешканцям невеличких міст. Мала кількість клієнтів та використовуваного ресурсу збільшує ціну послуги для кожного окремого домогосподарства. Тож маленькі населені пункти очікує здорожчання тепла й гарячої води аж до 80%.

Конкретна вартість послуги буде, звісно ж, залежати від постачальника. Дізнатися свій прогнозований тариф на найближчі місяці громадяни можуть на сайті надавача послуг. Адже комунальники за законом повинні повідомляти про можливу зміну розцінок заздалегідь.

Не зважаючи на серйозні передумови до зростання тарифів, деякі експерти в галузі комунальних послуг вважають, що уряд може спробувати стримати здорожчання. Невдоволення у суспільстві невигідне владним структурам. Тож чиновники зроблять усе можливе, щоб не шокувати людей різким підвищенням цін на комунальні послуги.