Невыносимый месяц: для каких знаков зодиака этот месяц будет болезненным

Сентябрь – месяц новых возможностей и начинаний, зарождения проектов и очередных шагов в карьере. Однако не всем суждено провести первый месяц осени под счастливой звездой. Нескольким знакам зодиака сентябрь устроит настоящую игру на выживание.





Астрологи определили, представители каких знаков зодиака рискуют в текущем месяце потерпеть неудачу.

Овен

Рожденным под созвездием Овна угрожают большие проблемы на работе. В сентябре вы будете чувствовать себя крайне неуверенно на своей должности. Выполнение привычных обязанностей будет вызывать только раздражение. А коллеги и начальник не проявят никакого понимания, не говоря уж о моральной поддержке.

Телец

Безработным Тельцам будет очень сложно определиться с видом деятельности. А тем, кто уже давно занимается любимым делом, угрожают трудности с новым проектом. Некоторым представителям знака удастся получить неплохой дополнительный доход. Однако этого незначительного улучшения можно ожидать только во второй половине месяца.

Рак

А вам, Раки, стоит быть на работе повнимательнее. В сентябре вы рискуете запутаться даже в самых простых делах и сделать немало ошибок, которых можно было бы избежать. Поэтому сосредоточьтесь на своих обязанностях и тщательно записывайте все, что необходимо выполнить за рабочий день. Тогда вероятность ошибиться удастся свести к минимуму.

Лев

Львам проблемы на работе не грозят. Однако текущий месяц будет очень активным и переполненным задачами, которые требуют неотложного выполнения. Поэтому запасайтесь силами и терпением. В этом месяце они вам точно понадобятся.

Водолей

Уроженцы знака в сентябре станут чрезвычайно напряженными. На работе у вас постоянно будут возникать недоразумения, а на их решение не хватит ни терпения, ни душевных сил. Однако эти всплески эмоций не приведут к серьезным последствиям. Хотя ссориться с руководством все же не стоит.