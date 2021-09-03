Плюс 25% к пенсии: каким пенсионерам ждать увеличения выплат уже через несколько месяцев

За последние полтора года в Украине средняя сумма пенсионной выплаты увеличилась почти на четверть. Только в январе 2020 года она составляла 3083 грн, а по состоянию на август текущего года равна 3867 грн. В Министерстве социальной политики объясняют, что улучшить доход пенсионеров удалось благодаря комплексной программе увеличения выплат, которая прежде всего направлена на повышение минимальных пенсий граждан.





Вследствие соблюдения такой стратегии из 4 миллионов украинских пенсионеров, которые в начале прошлого года получали менее 2000 грн, 2,3 миллионам сумму минимальной выплаты увеличили. Об остальных гражданах, которые вынуждены выживать менее чем на 2000 грн в месяц, чиновники тоже не забыли. В планах министерства еще до лета 2022 года повысить минимальную пенсию всем без исключения гражданам с таким «неприличным» содержанием.

Меж тем, в амбициозных планах Минсоцполитики на следующий год включить в программу возрастных доплат категорию пенсионеров 70-75 лет. Если замысел удастся реализовать, еще 1,5 миллиона граждан пожилого возраста получат ежемесячные надбавки к пенсии. В этом году такая доплата уже был назначена пенсионерам в возрасте 75-80 лет.

В общем же 2022 принесет немало положительных нововведений в пользу украинских пенсионеров. В частности в течение следующего года планируется внедрить следующие изменения:

с 1 января – будет увеличена сумма выплат пенсионерам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, имеющим инвалидность;

с 1 марта – проиндексируют все пенсии, а также компенсационные выплаты для пенсионеров старше 75 лет;

с 1 июля и 1 декабря – состоится перерасчет ежемесячных выплат вследствие увеличения прожиточного минимума;

с 1 октября – планируется перерасчет суммы минималки по возрасту, в связи с повышением минимальной заработной платы.

Все перечисленные предложения уже включены в проект госбюджета на 2022 год, который вскоре согласует Верховная Рада. Поэтому пенсионеры могут рассчитывать на улучшение своего дохода уже в ближайшие месяцы.