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Названо суми топ-7 найбільших гонорарів за всю історію кінематографа: хто ж ці геніальні актори

01.09.2021
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Чи замислювалися ви, скільки актори Голлівуду отримують за зйомки? У GSMinfo зібрали топ найбільш «дорогих» ролей.


7 місце

$ 50 мільйонів – Роберт Дауні молодший, фільм «Залізна людина 3»

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Залізна людина – це альтер его Дауні молодшого. Нещодавно актор анонсував свій проект з очищення Землі від сміття за допомогою робототехніки та нанотехнологій. Якщо все вийде, Дауні обіцяв влаштувати божевільну вечірку. Мабуть, роль генія, мільярдера, плейбоя і філантропа припала акторові до душі. Він знову і знову погоджувався грати свого персонажа і отримував за це хороші гроші.

6 місце

$ 55 мільйонів – Джонні Депп, фільм «Пірати Карибського моря: на дивних берегах»

У багатьох актор досі асоціюється з роллю Джека Горобця. За свій талант і харизму у фільмі Депп отримав гонорар в розмірі $ 55 мільйонів.

5 місце

$ 70 мільйонів – Том Хенкс, фільм «Форрест Гамп»

Це найбільший гонорар у кар’єрі Тома Хенкса. Спочатку йому обіцяли заплатити фіксовану суму – $10 мільйонів. Але продюсери з метою економії бюджету умовили Тома Хенкса погодитися на відсотки від касових зборів. Як підсумок, його заробіток виріс в сім разів.

4 місце

$ 77 мільйонів – Сандра Буллок, фільм “Гравітація”

Актриса практично 1,5 години була на екрані одна і утримувала увагу глядача. За роль доктора Райан Стоун вона отримала сім Оскарів за фільм, а також хорошу суму в $77 мільйонів.

3 місце

$100 мільйонів – Том Круз, фільм “Війна світів”

Том Круз – справжній фінансовий стратег. Погодившись працювати над фільмом, він відмовився від фіксованої оплати. Картина зібрала близько $ 500 мільйонів, а 20% від цієї суми отримав головний герой.

2 місце

$ 120 мільйонів – Брюс Вілліс, фільм «Шосте почуття»

Контракт на участь в цьому фільмі у 1999 році Брюс Вілліс підписав на скромних умовах – $ 14 мільйонів і 17% з касових продажів. Підсумкова сума прибутку зросла майже в 9 разів.

1 місце

$ 126 мільйонів – Кіану Рівз, фільм «Матриця: Перезавантаження»

Другий фільм «Матриця» зробив справжню революцію в кінематографі, зібравши по всьому світу майже $ 750 мільйонів і обдарувавши талановитого Кіану найбільшим доходом за всю історію кіно.

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01.09.2021
1 хвилина на прочитання

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