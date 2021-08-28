Украинцы массово получают платежки с несуществующими долгами за газ: иногда на десятки тысяч

Сотни тысяч украинцев, которые в полном объеме оплатили услуги газоснабжения, получают квитанции с долгами. И это совсем не техническая ошибка системы или работников, а продуманная схема обмана потребителей. Как она работает и что делать гражданам, чтобы избежать недоразумений с коммунальщиками?





По словам сотрудницы одной из газконтор Украины, уже два года подряд действует внутреннее распоряжение, согласно которому клиентам начисляют оплату не по использованным кубометрам, а по установленным нормам потребления. Такая норма обычно вдвое, а то и втрое превышает количество ресурса, реально используемого домохозяйством. Все это делается для того, чтобы перекрыть потери коммунальщиков, которые они несут из-за «злостных неплательщиков».

Чтобы не стать жертвой такой обманной схемы, важно ежемесячно в период с 1 по 5 число сообщать своему газопоставщику актуальные показатели. Если же вы этого не сделали, можете быть уверены – задолженность уже насчитали. А на справедливость в виде перерасчета долгов не стоит даже надеяться.

Но самым неприятным аспектом ситуации, в которую попадает все больше наших соотечественников, является то, что газовики передают такие задолженности коллекторам. К примеру недавно одна из жительниц Одессы едва не случайно узнала о своем долге на сумму 19 тыс. грн, и о том, что ее дело уже взяла на себя местная коллекторская компания. Хотя женщина сохранила все квитанции об оплате услуг газовиков.

По мнению юриста Василия Радюка, в таких спорных ситуациях прежде всего следует обращаться к правосудию. Нужно подать в суд заявление на признании недействительным соглашения о присоединении. Ведь этот документ является односторонним.

Поддерживает идею обращения в суд и председатель комитета по вопросам коммунальных услуг в КГГА Олег Попенко. При этом он обращает внимание потребителей на то, что данная схема облгазов не является противозаконной.