Названо найдешевші нові кросовери, які обожнюють українці: ціни стартують від 400 тис. грн
За останні кілька місяців автодилери України встигли розпродати майже всі свої запаси бюджетних авто.
Попри спричинений війною низкий попит на нові автомобілі, українські дилерські центри вже фактично спустошили свої запаси. Зокрема майже не залишилося у продажі бюджетних позашляховиків. Через шалену популярність серед вітчизняних автомобілістів, їх розібрали у першу чергу.
Експерти українського порталу для автомобілістів Auto.ria створили добірку найбільш популярних в Україні нових позашляховиків, які можна придбати за цілком прийнятну ціну. Вартість моделей, представлених у цьому рейтингу, починається з 390 тис. грн та не перевищує 700 тис. грн.
Першою у топі бюджетних кросоверів стала модель китайського виробництва JAC JS2. Компактна машина із типово італійським дизайном, вже давно полюбилася українським автомобілістам. Придбати її у офіційного дилера наразі можна за 391 тис. грн.
Другу сходинку посіла ще одна автівка від китайського виробника – позашляховик FAW X80. Він створений концерном Besturn на базі автівки Mazda 6 першого покоління. Коштує таке авто в середньому 449,9 тис. грн.
Третім став кросовер того ж бренду FAW X40. Його наразі можна придбати навіть зі встановленим газобалонним обладнанням. Актуальна ціна цієї моделі – 469,9 тис. грн.
Решта автівок у рейтингу бюджетних кросоверів розмістилися наступним чином:
- MG ZS – за ціною 485,4 тис. грн;
- JAC JS3 – вартістю 513 тис. грн;
- JAC S4 – за 559 тис. грн;
- Haval Jolion – за 570 тис. грн;
- Renault Duster – за 622 тис. грн;
- Nissan Juke – 626, 5 тис. грн;
- Opel Mokka – 667 тис. грн;
- MG HS – 676,6 тис. грн;
- Citroen C3 Aircross – 689 тис. грн.
Варто зазначити, що з початку поточного року українці придбали лише 17,8 тыс. нових легковиків. Цей показник значно менший у порівнянній з даними за той самий період 2022-го року. Позитивну динаміку продемонстрував лише сегмент електрокарів. Обсяги продажу авто на електродвигунах цьогоріч зросли на 118%, тобто більш ніж удвічі. Вочевидь така тенденція є наслідком проблеми з пальним, що вже кілька місяців поспіль дошкуляє українським автомобілістам.
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