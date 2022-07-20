Названо найдешевші нові кросовери, які обожнюють українці: ціни стартують від 400 тис. грн

Попри спричинений війною низкий попит на нові автомобілі, українські дилерські центри вже фактично спустошили свої запаси. Зокрема майже не залишилося у продажі бюджетних позашляховиків. Через шалену популярність серед вітчизняних автомобілістів, їх розібрали у першу чергу.





Експерти українського порталу для автомобілістів Auto.ria створили добірку найбільш популярних в Україні нових позашляховиків, які можна придбати за цілком прийнятну ціну. Вартість моделей, представлених у цьому рейтингу, починається з 390 тис. грн та не перевищує 700 тис. грн.

Першою у топі бюджетних кросоверів стала модель китайського виробництва JAC JS2. Компактна машина із типово італійським дизайном, вже давно полюбилася українським автомобілістам. Придбати її у офіційного дилера наразі можна за 391 тис. грн.

Другу сходинку посіла ще одна автівка від китайського виробника – позашляховик FAW X80. Він створений концерном Besturn на базі автівки Mazda 6 першого покоління. Коштує таке авто в середньому 449,9 тис. грн.

Третім став кросовер того ж бренду FAW X40. Його наразі можна придбати навіть зі встановленим газобалонним обладнанням. Актуальна ціна цієї моделі – 469,9 тис. грн.

Решта автівок у рейтингу бюджетних кросоверів розмістилися наступним чином:

MG ZS – за ціною 485,4 тис. грн;

JAC JS3 – вартістю 513 тис. грн;

JAC S4 – за 559 тис. грн;

Haval Jolion – за 570 тис. грн;

Renault Duster – за 622 тис. грн;

Nissan Juke – 626, 5 тис. грн;

Opel Mokka – 667 тис. грн;

MG HS – 676,6 тис. грн;

Citroen C3 Aircross – 689 тис. грн.

Варто зазначити, що з початку поточного року українці придбали лише 17,8 тыс. нових легковиків. Цей показник значно менший у порівнянній з даними за той самий період 2022-го року. Позитивну динаміку продемонстрував лише сегмент електрокарів. Обсяги продажу авто на електродвигунах цьогоріч зросли на 118%, тобто більш ніж удвічі. Вочевидь така тенденція є наслідком проблеми з пальним, що вже кілька місяців поспіль дошкуляє українським автомобілістам.