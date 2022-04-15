Названо кращий автомобіль року

У конкурсі «Всесвітній автомобіль року» (World Car of the Year) переміг електричний кросовер родом з Південної Кореї. Hyundai Ioniq 5 вразив жюрі та став лідером змагань за звання кращого автомобіля 2022 року одразу у трьох номінаціях.





Варто зазначити, що фіналістами конкурсу цьогоріч стали переважно електрокари. Зокрема у топі опинилися Ford Mustang Mach-E, якому вдалося заробити 808 балів, та Kia EV6, що своєю чергою набрала 773 бали. Тим часом переможець Hyundai Ioniq 5 отримав від журі аж 815 балів.

До складу журі на цьогорічному конкурсі «Всесвітній автомобіль року» потрапили 102 автомобільних журналісти, що представляли 33 країни.

За право називатися кращим автомобілем 2022 року змагалися 28 флагманів світової автопромисловості. Звузити коло учасників вдалося за допомогою жорстких вимог, яким повинен був відповідати кожен «конкурсант». Зокрема всі машини мали бути випущені тиражем не менше 10000 одиниць в рік, та продаватися принаймні у двох країнах світу на двох континентах з першого дня 2021-го року до кінця березня 2022-го.

Під час конкурсу журі визначили переможців у п’яти номінаціях. Звання «Кращий електрокар року» та «Кращий дизайн» отримав власне переможець – Hyundai Ioniq 5.

Audi e-tron GT був визнаний «Найкращим спорткаром року». Першість с сегменті преміум та звання «Кращий преміальний автомобіль» дісталися «скромному німцю» Mercedes-Benz EQS. А «Кращим міським автомобілем» на думку журі виявився випущений на ринок у 2021 році японський кросовер Toyota Yaris Cross.

Лідерство електрокарів на цьогорічному «змаганні найкращих» продемонструвало тенденцію до переходу на більш екологічні та економічно вигідні транспортні засоби. Ця тенденція наразі чітко вимальовується й в Україні, адже вже не перший рік найпопулярнішим автомобілем у нас стає електричний хетчбек Nissan Leaf. Тож електрокари з кожним роком все більше завайовують серця українців.

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