Рік буде не з легких: яким знакам китайського гороскопу Кролик принесе нещастя

Вже завтра, 22 січням, настане новий рік за Китайським календарем. А це означає, що у свої повноваження вступить символ 2023 року – Чорний Водяний Кролик.

Астрологи преконані, що цей рік буде спокійним та сприятливим для більшості знаків китайського гороскопу. Адже кролик – миролюбна тваринка, не здатна нікого образити. Проте декому Кролик все ж може наробити лиха. Зокрема про обережність не варто забувати народженим у рік Бика, Дракона, Змії та Собаки. Астрологи розповіли, що на них чекає у 2023 році.

Бик

Бикам рік Кролика принесе цілу низку неприємностей. Представників знаку можуть пограбувати, або ж вони втратять велику суму грошей через власну неуважність. Не виключені й травми та інші проблеми зі здоровям. Натомість у професійній сфері Бики цьогоріч будуть дуже успішними. Піднятися на нову сходинку у кар’єрі їм не завадять жодні перешкоди.

Дракон

У 2023 році на Драконів чекає складний період душевного болю та страждань. Причиною цьому можуть стати як проблеми на роботі, так і непорозуміння з другою половинкою. Під кінець року Драконів може навіть затягнути у вир депресії. Однак астрологи переконані, що представникам знаку вистачить духу не піддатися відчаю та самостійно вийти зі скрутного становища.

Змія

У рік Кролика Зміями заволодіє енергія ворожості. Зазвичай спокійні та миролюбні представники знаку раптом стануть напрочуд агресивними. Така поведінка може призвести до виникнення конфліктів з оточуючими, і навіть до проблем із законом. Проте твердий характер Змій допоможе їм впоратися з емоціями, що за ними заволоділи, та полегшити їх можливі наслідки.

Собака

Народженим під цим знаком поточний рік загрожує серйозними проблемами зі здоров’ям. Через це у Собак може значно знизитися дохід, адже доведеться брати лікарняний за лікарняним. Тому астрологи рядять представникам знаку у 2023 році бути уважними до свого самопочуття. А в разі виникнення бодай найменших підозр – одразу ж проходити обстеження