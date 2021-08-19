Їздити по європейськи: українські поїзди передадуть в управління німцям

Днями Укрзалізниця підписала договір із німецьким підприємством Deutsche Bahn, що буде допомагати у підвищенні енергоефективності української компанії. Однак у Кабміні повідомили, що співробітництво із німцями на цьому не завершиться. Цілком можливо, що вже у 2022 році наші залізничні перевезення перейдуть під управління західних сусідів.





Документ про співробітництво українська та німецька компанії підписали ще у 2020 році. Планувалося, що німці отримають керівні посади у структурі підприємства та допоможуть із реформуванням залізничних перевезень в Україні. Однак розпочати спільну роботу так і не вдалося через пандемію та локдаун. Тому старт співробітництва відклали до 2022 року.

Спеціалісти із Deutsche Bahn надаватимуть виключно консалтингові послуги Укрзалізниці. Основним завданням, яке стоятиме перед німцями, стане реалізація процесу модернізації інфраструктури, та розробка системи грамотного її фінансування.

Українські пасажири від такого співробітництва лише виграють. Адже держава візьме на себе оновлення потягів та покращення обслуговування, а також покриє різницю між тарифом для населення та собівартістю перевезень. Ціни ж на квитки піднімати за таких умов не буде потреби.

Залучення німецької компанії до управління вітчизняною залізницею має на меті покращення пасажирського сполучення в Україні, його комфорту та швидкості. Також Укрзалізниця планує незабаром оновити рухомий склад, закупивши нові моделі потягів.

Досвід залізничної компанії Deutsche Bahn зовсім не унікальний. Вона працює за схемою, яка є досить поширеною у Європі, та успішно функціонує у багатьох країнах світу. Саме тому у Кабінеті міністрів впевнені – система приживеться і в Україні.

Однак як саме німці будуть застосовувати європейський досвід залізничного сполучення у наших умовах поки до кінця не зрозуміло. Адже без сприяння політиків та знищення корупційних схем, державні гроші, спрямовані на реформування залізниці, можуть піти на зовсім інші цілі.