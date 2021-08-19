Більше 3000 гривень: названа ціна комуналки для українців

Комунальні платіжки в Україні збільшуються ледь не щомісяця, значно випереджаючи паралельне зростання доходу населення. Середньомісячна сума за комуналку вже сягнула 3 тисяч грн, що відповідає 21% від доходу українця. Тоді як у сусідній Польщі обслуговування домогосподарств обходиться всього у 15% від зарплатні громадянина.





Такі порівняльні дані оприлюднив експерт в галузі житлово-комунального господарства із КМДА Олег Попенко. За його підрахунками, наші західні сусіди витрачають на комуналку в загальному близько 6 480 грн. При цьому середня зарплатня поляка складає майже 42 тисячі грн. Тобто обслуговування квартири одному пожильцю обходиться трохи більше, ніж у 15% від його доходу.

Щодо структури комуналки у Польщі, то для мешканців багатоквартирних будинків більша її частина — приблизно 4 тис. грн – йде на опалення, вивіз сміття, земельний податок та капітальні ремонтні роботи. На газ витрачають до 100 грн, за тарифом 10,72 грн за «куб», враховуючи 60 грн за доставку ресурсу до оселі. Ціна електроенергії у сусідів – 3,7 грн за кіловат плюс ставка 90 грн абонплати.

Враховуючи решту платежів (гаряча вода та ін.), поляки платять «за квартиру» не більше 6 480 грн, що складає 15,6 % від їх середнього доходу. Натомість в Україні суми платіжок коливаються у межах 1 840 грн та 3 460 грн. А середня зарплатня складає 14,3 тисячі грн. Виходить що комуналка забирає у нас аж 21% місячного доходу. А це чимало.

З огляду на такі провокаційні дані, напрошується цілком логічний висновок. Українській владі потрібно або збільшити дохід населення, або ж знизити комунальні тарифи. Адже віддавати п’яту частину зарплатні на оплату побутових послуг нечувано.

«З урахуванням актуальних тарифів на комунальні послуги, українці повинні заробляти не менше 15,5 тисяч гривень на місяць. Тоді за відсотковим співвідношенням платіжок до доходу ми зможемо зрівнятися із західними сусідами», – резюмував Олег Попенко.