Может быть в любом кошельке: редкая копейка гривны, которая стоит тысячу долларов

Уникальные украинские монеты продолжают свое триумфальное шествие по онлайн-аукционам. В топе популярности на днях оказалась монета с очень необычным для Украины номиналом – 15 копеек. Эта денежная единица считается чрезвычайно редкой, ведь была выпущена как экспериментальная модель минимальным тиражом. Цена одной такой «копейки» иногда достигает даже более 1 000 долларов.





Согласно данным популярного в Украине аукциона Violity, отчеканенная в 1992 году монета номиналом 15 копеек может легко потянуть на сумму в 15 000 грн, то есть более полутысячи долларов. Речь идет об обычных 15 копейках, без каких-либо недостатков, или особенностей во внешнем виде.

Если же вам попался нестандартный экземпляр, можете считать себя счастливчиком. Те же 15 копеек с реверсом, неправильно расположенным по отношению к аверсу, автоматически дорожает в разы. Недавно на том же онлайн-аукционе Violity такую монету продали аж за 26 000 грн. Главной ее «фишкой» стал разворот лицевой стороны по отношению к обратной на 180 градусов.

Опытные нумизматы, обсуждая данный экземпляр в разделе комментариев на сайте аукциона, объясняют такую особенность чеканки бракованными штемпелями. Именно монетные штемпели, ударяясь вхолостую, без заготовки, собственно и стали причиной такой неправильной чеканки. Факт существования этих бракованных штемпелей является своего рода подтверждением оригинальности и высокой цены необычных 15-копеечных монет.

Украинские денежные знаки самых разных номиналов, которые могут стать ценной добычей для коллекционера, граждане зачастую находят совершенно случайно в собственных кошельках. Бывают и случаи, когда такие «копейки» получают на сдачу в магазинах и супермаркетах. Недавно такая внезапная находка постигла одного из клиентов АТБ, которому выдали вместе со здачей 1 гривну с аукционной стоимостью 1000 грн.

Так что присмотритесь внимательнее к содержимому своего кошелька. Возможно и вам посчастливилось стать владельцем экземпляра, который станет украшением коллекции собирателя раритетов и принесет немалую прибыль своему владельцу.