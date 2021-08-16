Названы знаки зодиака, для которых начало недели будет крайне успешным

Настоящими счастливчиками с понедельника 16 августа можно назвать Весы, Рыбы, Близнецы и Водолей. Весы – расслабляйтесь и выдыхайте. Близнецы – вы настоящие везунчики судьбы. А Рыбы получает финансовую хорошую прибыль.





Известная таролог Ольга Соломко отметила и рассказала, кому больше всего повезет в период с 16 по 22 августа. Для некоторых представителей эти дни будут максимально удачливыми и осуществятся задуманные планы.

Близнецы

Вы заслужено считаетесь любимчиками судьбы. Но успех к вам приходит не просто так – вы по-настоящему трудитесь, чтобы достичь высоких результатов. Сейчас период, когда у вас в арсенале много энергии. Это поможет вам реализовать все планы и достичь цели.

Весы

Отдыхайте на полную! Посвятите всё свободное время себе. Наслаждайтесь жизнью, займитесь полезными процедурами для здоровья. Яркие впечатления и позитивные эмоции, происходящие на этой неделе, будут в вашей памяти надолго!

Водолей

Ваша мечта сбудется! Вы проведете время с родными и близкими, уделите им время. Вы будете тратить деньги в свое удовольствие, покупая вещи, которые хотели, не считая, при этом, средства.

Рыбы

Ваше финансовое положение улучшиться. Вы получите дополнительные доходы. Вероятно, вам поступит премия, денежный транш или другие финансовые вознаграждения. Вы сможете их куда-нибудь удачно вложить. А, возможно, вы просто скупитесь на зиму.