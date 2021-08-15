Больше в два раза: украинцы заплатят гораздо больше налога уже в этом месяце

В 2021 году налоговые поступления в государственный бюджет существенно возросли. Ожидается, что в августе сумма уплаченных украинцами налогов на личные доходы вдвое превысит прошлогодний показатель. Почему же отчисления граждан так резко увеличились? Своей точкой зрения по этому поводу поделился нардеп Даниил Гетманцев, который по совместительству занимает пост главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.





Чиновник сообщил, что в июле было уплачено 37,1милиарда гривен подоходного налога. В процентном эквиваленте украинцы отчислили в государственный бюджет почти на 215% больше, чем в июле 2020 года. Судя по прогнозам налоговиков, в августе результаты будут не хуже.

«В этом месяце мы ожидаем от граждан уплаты подоходного налога в суме, которая вдвое превысит показатель за август прошлого года. Ориентировочно в бюджет поступит 35,3 миллиардов гривен», – констатировал Даниил Гетманцев.

Глава профильного комитета также отметил, что рост суммы поступлений в бюджет спровоцирован совсем не уплатой подоходных процентов авансом.

«Никакой оплаты налога заранее. Мы не звоним гражданам и не напоминаем о перечислении средств в государственный бюджет. Секрет увеличения поступлений в обычной детенизации», – подчеркнул нардеп.

Выведение скрытых активов украинцев «из тени» в парламенте считают залогом будущего экономического роста страны. Поэтому во властных кругах пытаются всеми возможными способами заставить граждан легализовать свои сбережения. Одним из таких методов воздействия является закон, согласно которому налоговики смогут контролировать дорогие покупки украинцев. За расходы «не по карману» будут требовать уплату 18% подоходного налога от стоимости приобретенной вещи.

Таким образом властные структуры пытаются привлечь граждан к легализации скрытых от государства активов в период налоговой амнистии – с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Если такой законодательный стимул сработает, налоговые отчисления в государственную казну польются рекой.